Sylvinho Blau Blau no Américas Music Hall

Sylvinho Blau Blau comanda happy hour no Américas Music Hall

Nos dias 21 de junho e 12 de julho, de 19h à meia-noite, Sylvinho Blau Blau comanda o ‘Happy hour Américas 80’, no Américas Music Hall, na Barra. A abertura será com a banda do cantor, que, em seguida, sobe ao palco para cantar os maiores hits dos anos 80, incluindo o seu maior sucesso, no período em que foi vocalista da banda Absyntho, ‘Meu ursinho Blau Blau’.

Na quinta, 21, ele terá como convidado especial, o cantor Avellar Love, do grupo João Penca e os Miquinhos Amestrados. Durante todo o evento, terá dose dupla de caipirinha. O local também possui uma adega com renomados vinhos, o clube do whisky, comida japonesa, além de segurança e estacionamento gratuito por três horas, com carimbo, e após a meia-noite.

À frente do Américas Music Hall, está o administrador de empresas, Alexandre Plopschi, filho do consagrado produtor artístico musical e especialista em marketing fonográfico e artístico, Miguel Plopschi,

Serviço:

‘Happy hour Américas 80’ com o cantor Sylvinho Blau Blau

Local: Casa de música Américas Music Hall

Dias: Quintas – 21/06 e 12 de julho de 2018

Horário: 19h à meia-noite

Abertura: Banda do cantor Sylvinho Blau Blau

Obs: No dia 21, participação especial do cantor Avellar Love, do grupo João Penca e os Miquinhos Amestrados

Endereço: Avenida das Américas, 1510 (Entrada pelo estacionamento do Supermercado Extra 24hs) – Barra da Tijuca – RJ

Telefone para informações: (21)97113-9608

E-mail para informações: reservas@americasmusichall.com.br

Capacidade da casa: 200 pessoas

Valor do couvert artístico: R$60,00 (pagamento na entrada da casa)

Forma de pagamento: Dinheiro e todas as bandeiras dos cartões de crédito e débito

Classificação etária: 18 anos (Menores poderão entrar acompanhados dos pais mediante a comprovação de documentos)

A casa tem wi-fi e acessibilidade para deficientes e cadeirantes físicos

Estacionamento – Gratuito (por três horas e com carimbo) e também após a meia-noite