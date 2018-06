Talk Chopp terá festa e cerveja criada por químico

Os cervejeiros se encontram quinta, 28 de junho, a partir das 18h, no bar Il Piccolo Biergarten, na Lapa. Comandado pela jornalista Sônia Apolinário, o Talk Chopp busca apresentar o rosto por trás dos rótulos das cervejas artesanais que estão sendo produzidas no Rio de Janeiro e ficar por dentro das novidades.

Nesta quinta a “convidada” será a cervejaria Docente (RJ) apresentando o rótulo ‘Qui APA’, uma homenagem à Química, pelo fundador da cervejaria o professor Antonio Carlos que durante 41 anos lecionou a matéria. Com sabor e aroma moderados, cor dourada âmbar e volumosa espuma branca-bege, essa American Pale Ale tem 5,5 % de teor alcoólico. E nesta edição do Talk Chopp vai ter festa.

– Tanto o professor Antonio Carlos quanto o Il Piccolo Biergarten fazem aniversário em junho e para celebrar a data vai rolar sorteio de brindes. Já o som fica por conta do grupo Charles Zanol Blues Trio com clássicos dos anos 50 – adianta a jornalista que comanda a coluna Lupulinário

Serviço

Talk Chopp com a Lupulinário – Convidado: cervejaria Docente. Quinta, 28/06, a partir das 18h – Local: Il Piccolo Biergarten – Rua dos Inválidos, 135, Lapa Telefone: 2509-0682 – https://www.comunicsoniaapolinario.com.br/coluna