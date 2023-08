Tamyris Torres vai lançar novo livro inspirado em fatos reais e múltiplas identidades na Bienal do Livro Rio

Sobre “Fragmentada

” Em “Fragmentada” (A Chave Mágica), a jornalista e psicanalista busca trazer a sua pesquisa e supervisão durante caso clínico atendido em sua clínica, em 2020.

Uma Carreira Multifacetada

Diretora da A Casa da Mulher Escritora, psicanalista, jornalista e gerente de marketing de celebridades como Ronaldinho Gaúcho e Minotauro, com passagens pelo Globoesporte, UOL e Diário Lance!, Tamyris Torres vai lançar no estande Escreva, Garota!, na Bienal do Livro Rio o seu novo livro Fragmentada (A Chave Mágica), no qual busca inspiração em um caso clínico, que viveu como analista, com um paciente que convivia múltiplas identidades. O livro será lançado, durante evento literário, nos dias 09 de setembro (das 10h às 12h) e 10 de setembro (das 18h às 20h), no Riocentro e chega às livrarias a partir do dia 11 do mesmo mês.

Mulheres na Literatura

Além de Tamyris, o estande Escreva, Garota! reunirá outras mulheres escritoras que se juntarão aos mais de 300 autores e personalidades em mais de 200 horas de programação, com palcos inéditos, de acordo com a GL Events Exhibitions e SNEL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

A Casa da Mulher Escritora

Segundo Tamyris Torres, a criação da A Casa da Mulher Escritora é fruto de pesquisa nos últimos anos e tem a ver com a questão de levar às mulheres, mulheres trans, travestis e pessoas transfeminnas alternativas e oportunidades para que elas possam escrever seus próprios livros, publicar em uma editora tradicional e terem a chance de contar com serviços em assessoria de imprensa e assessoria literária, além de cursos e oficinas para dar mais autonomia às suas carreiras. “A empresa nasceu deste sonho que se tornou realidade graças a uma parceria com a editora Sarvier e a minha agência de comunicação e marketing. Além de lançar o meu segundo romance, estou extremamente feliz por estar publicando as vozes femininas brasileiras”, explica a autora.

Inspirado em uma História Real

Em sua veia psicanalítica, a autora diz que através de pesquisas e supervisões para o manejo do caso de um paciente, que morreu de câncer, em 2021, foi possível entender mais sobre psicose e o transtorno dissociativo de identidade. Apesar de o livro Fragmentada não ser sobre a vida deste paciente, a autora explica que a personagem principal, Cleópatra, vive uma vida com múltiplas identidades, inspirada em uma das personalidades do paciente, que desejava ser cantor.

A Narrativa do Livro

O livro mostra a história de uma família humilde de Garanhuns, Pernambuco, cuja filha, Cleópatra, sofrerá com violência psicológica e física de seus pais e violência sexual do seu vizinho, Moacir. A partir do abandono da sua mãe, Soraia, ela foge para tentar ser cantora no Rio de Janeiro. Vivendo em um mundo próprio, seus traumas a fazem desenvolver múltiplas identidades numa tentativa de romper com as dores do passado. Há uma identidade mais presente em sua vida e sonha se tornar uma cantora famosa: Dani Amorim. O romance mostra o quanto pode ser difícil conviver com transtornos mentais e como é importante buscar ajuda profissional para cuidados em saúde mental.

SERVIÇO:

Tamyris Torres vai lançar novo livro inspirado em fatos reais e múltiplas identidades na Bienal do Livro Rio Quando: 09 de setembro, das 10:00 às 12:00 e 10 de setembro, das 18:00 às 20:00 Onde: Riocentro, Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Estande Escreva, Garota! no pavilhão 4, estande Q34.