Tecnologia e inovação prometem solucionar as principais dores do setor privado

Cada vez mais, a tecnologia se torna aliada do ecossistema de saúde, visando grandes melhorias para hospitais, laboratórios e operadoras, agregando valor aos negócios, médicos e pacientes. Com esse intuito, a FCamara, ecossistema de tecnologia e inovação que potencializa o futuro dos negócios, acaba de anunciar nova parceria com a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), entidade que representa os principais hospitais particulares do país, reunindo 127 instituições associadas.

“Queremos ficar cada vez mais próximos do ecossistema de saúde, estreitando relacionamento com as demais instituições de excelência, exercendo nosso papel de agentes da transformação tecnológica no setor”, pontua Marcos Moraes, diretor da vertical de saúde da FCamara.

A empresa também presta serviços oferecendo tecnologia para operadoras de saúde, medicina diagnóstica e indústrias farmacêuticas, e cerca de 60% do seu portfólio está direcionado para hospitais privados de grande porte. Entre algumas realizações, estão: reconhecimento facial, gestão de estoque integrada, monitoramento através de wearables e um health lab que permite validar hipóteses inovadoras com ciclos curtos de experimentação.

Com a parceria, a FCamara passa a integrar, em 2023, o Programa de Parceiros da Anahp, iniciativa que reúne os principais fornecedores de soluções para os hospitais de excelência do Brasil. “O programa proporciona aos parceiros uma melhor compreensão das necessidades e desafios desse setor. Acredito no alinhamento da nossa missão com a da FCamara e parceria promete ser frutífera”, fala Antônio Britto, diretor-executivo da Anahp, entidade que promove de forma estratégica encontros periódicos com o ecossistema, além de congressos importantes e renomados.

Parcerias entre empresas do setor de tecnologia tem tido resultados gratificantes e positivos para todos os envolvidos, sejam eles associações, prestadores de serviço, instituições associadas, profissionais da saúde e pacientes. “Nossa ambição é ter papel protagonista na promoção de movimentos futurísticos na saúde, e sabemos que estamos caminhando a passos largos para um ecossistema mais conectado, promovendo iniciativas que oportunizem melhorias no setor como um todo”, conclui Marcos.

Sobre a FCamara

A FCamara é um ecossistema de tecnologia e inovação que potencializa o futuro de negócios integrando visão estratégica com execução inteligente, lado a lado com seus clientes, para proporcionar experiências transformadoras. Com um time altamente especializado, o grupo atua em Transformação Digital, E-commerce & Marketplace, Inovação, Cloud & Cibersegurança, Open Finance & Open Insurance, Data & Analytics e Marketing Digital, junto aos principais players de varejo, saúde, seguros, mercado financeiro, indústria e outros segmentos. Foi eleita 5 vezes como a Melhor Empresa na categoria de serviços de e-commerce pela ABComm e é líder em soluções digitais, sendo considerada hoje a maior empresa de serviços para e-commerce da América Latina. Hoje, o grupo conta com filiais no Brasil, Portugal e Reino Unido e mais de 1.000 empresas atendidas em sua história. Saiba mais: www.fcamara.com

Sobre a Anahp

Constituída em 2001, a Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) é uma entidade que representa os principais hospitais privados de excelência no país e tem uma função estratégica no cenário político e social. Por meio de iniciativas inovadoras e modelos de excelência, a entidade foi criada para promover a qualidade da assistência médico-hospitalar no Brasil e defender os interesses e as necessidades do setor. Siga a Anahp no Instagram (@anahp.br) e no Facebook (@anahpbrasil) e acompanhe www.anahp.com.br/.