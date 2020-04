Telemedicina para combater o coronavírus

O Sem Censura Especial continua a trazer informações essenciais para enfrentar a pandemia de coronavírus. No Brasil, o número de infectados ainda é crescente.

Neste programa, vamos entender como funcionam as consultas médicas a distância. O Ministério da Saúde autorizou a modalidade como uma forma de proteger tanto os médicos como os pacientes, por causa do Covid-19. O Conselho Federal de Medicina (CFM), já tinha autorizado a prática, de maneira excepcional, para combater a doença.

Para nos explicar sobre as possibilidades de teleatendimento, entrevistamos, por Skype, o médico Antônio Carlos Endrigo, diretor da Associação Paulista de Medicina. A instituição fez uma pesquisa e constatou que os médicos são a favor do uso da tecnologia. Oito em cada dez aprovam o uso de Whatsapp e outros aplicativos de mensagem instantânea no relacionamento com pacientes.

Com a permissão do ministério, fica permitido aos médicos fazer consultas por meio de tecnologias interativas de comunicação, monitorar pacientes, além de emitir atestados, receitas médicas e determinar o isolamento domiciliar.

A ideia é permitir que pacientes recebam as primeiras orientações de forma remota e chegar a quem mora longe dos grandes centros urbanos.

A tecnologia utilizada no atendimento deve, entretanto, garantir a segurança das informações e o sigilo médico.

Durante o programa, nossos jornalistas de Brasília, do e de São Paulo continuam a trazer as notícias mais importantes do dia e as ações de enfrentamento ao coronavírus no país.

FONTE: https://radios.ebc.com.br/