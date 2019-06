Começou a temporada das delícias de junho, e se engana quem pensa que somente o milho e suas variações, como pipoca, canjica e curau fazem sucesso neste período. Por isso, listamos diversos restaurantes que oferecem pratos e petiscos de dar água na boca, utilizando outros produtos que vão te levar ao Nordeste em apenas uma garfada.

Para deixar a festa junina dos vegetarianos e veganos ainda mais especial, o restaurante BioCarioca, em Copacabana, preparou saborosas receitas, elaboradas especialmente para a época. Os comensais podem se deliciar com a torta de milho, o bolo de aipim com coco, sem lactose e sem glúten (R$ 6,50, cada fatia), e o docinho de amendoim, vegano e sem glúten (R$ 4,50).

O Barthodomeu, em Ipanema, aposta em petiscos incrementados como o dadinho de tapioca com geleia de pimenta (R$ 24) e a carne seca acebolada com farofa e manteiga de garrafa (R$65).

Pra você entrar no clima, a Churrasqueira, em Ipanema, oferece uma variedade de petiscos, tais como o consagrado salsichão (R$11,90), o torresmão com mandioca cozida (R$39,90), dentre outras delícias.

Já na delicatessen Casa da Azeitona, em Botafogo, é possível adquirir diversas opções de amendoins, como o natural, salsa e cebola, pimenta e japonês (R$21/Kg). Há ainda uma seleção de milhos espanhóis nos sabores mostarda e mel, torrado e salgado (R$4,30/100g), que vão embalar suas festas típicas.

No Do Horto, no Jardim Botânico, você encontra opções doces e salgadas. É possível saborear o prato Bão demais, que contempla carne seca acebolada, aipim frito, linguiça suína e queijo coalho (R$56). E, para a sobremesa, aposte na tapioca de banana com chocolate e sorvete de creme (R$41).

Serviço BioCarioca Copacabana:

Endereço: Rua Xavier da Silveira, 28, Copacabana – RJ.

Telefone: 21- 2523-4820

Capacidade: 60 lugares.

Horário de Funcionamento: Domingo e segunda-feira, das 11h30h às 18h. De 3ª a sábado, das 11h30 às 23h.

Cartão de débito e crédito: todos.

Tickets visa-vale e Sodexo.

Site: www.biocarioca.com.br

Instagram: @BioCarioca

Facebook: https://www.facebook.com/biocarioca/

Serviço Barthodomeu:

Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema

Contato: (21) 2247-8609

Capacidade: 300 lugares

Horário de Funcionamento: Aberto de segunda-feira a domingo, das 12h às 3h. (O último cliente).

Cartões aceitos: American Express, Visa, Mastercard, Redeshop, Visa Eletron.

Tickets aceitos: TR Eletrônico, Alelo, VR Eletrônico e Sodexo Eletrônico.

Entrega em domicílio

Instagram: @Barthodomeu

Facebook: https://www.facebook.com/barthodomeu/

Serviço Churrasqueira

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema

Contato: (21) 3689-1009

Capacidade: 1º andar: 55 pessoas, 2º andar: 45 pessoas.

Horário de Funcionamento: Segunda a domingo, das 11h às 23h

Cartões aceitos: todos de crédito e débito e de refeição: TR, VR, Sodexo e AlelO

Site: www.churrasqueirajf.com.br/

Instagram: @Churrasqueira_Rio

Facebook: @ChurrasqueiraIpanema

Aberto em 14/11/2017

Serviço Casa da Azeitona:

Endereço: Rua Dona Mariana 91, Lojas A e B – Botafogo

Telefone: (21) 3085-1485

Horário de Funcionamento: De 2ª a sexta, das 9h às 19h30. Sábados das 9h às 15h.

Capacidade: 12 lugares

Formas de Pagamento: todos os cartões de crédito e débito e tickets

Site: https://www.casadaazeitona.com.br/

Instagram: @CasadaAzeitonaRJ

Facebook: https://pt-br.facebook.com/casadaazeitonarj/

Inauguração: 10/02/2018

Serviço Do Horto:

Endereço: Rua Pacheco Leão, 780, Jardim Botânico.

Telefones: 21-3114-8439

E-mail: atendimento@dohorto.com.br.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12 às 02 horas.

Capacidade: 120 lugares.

Formas de pagamento: Todos os cartões de crédito e débito, Visa-vale e Ticket Refeição. Não aceita cheques.

Não entrega a domicílio.

Aberto em: 15/04/10.