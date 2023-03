Tendência de mercado: cresce busca por seguros de automóveis em 2023

Com o valor dos automóveis aumentando a cada mês e com o índice de roubos e furtos de veículos também em alta, os proprietários procuram proteger seu patrimônio, com isso, a procura por coberturas contra danos e sinistros está crescendo nos últimos meses.

De acordo com o INDS (Índice Neurotech de Demanda por Seguros) em janeiro a cotação do seguro auto aumentou em 2,27% em relação ao mês de dezembro do ano passado; no comparativo anual, o aumento foi de 17,39%.

O mesmo índice também detalha a demanda por estados. No Rio de Janeiro houve um aumento de 8,41% em comparação a dezembro do ano passado, seguido por São Paulo, com 5%, e por Minas Gerais, com 2,41% de aumento na busca. No entanto, nos últimos 12 meses, Minas Gerais mostrou uma queda de 5,56% na cotação de seguros, assim como o Rio de Janeiro (-2,56%) e também o Paraná (-2,13%).

Na contramão, o Rio Grande do Sul mostrou uma alta de 3,03% na busca de seguros no comparativo anual, assim como São Paulo de 0,96%. No comparativo mensal, de dezembro a janeiro, o Rio Grande do Sul e Paraná foram os estados com queda na procura de seguros, -5,56% e -3,16% respectivamente.

Segundo o IPSA (Índice de Preços do Seguro Automóvel) o valor dos seguros aumentou 3,1% entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano; e na comparação anual o aumento foi de 15,7%.

São Paulo e o Rio de Janeiro foram as cidades que registraram maiores aumentos nos prêmios, em comparação com outras capitais.

Na comparação anual, os seguros para perfis masculinos registraram um aumento de 18,3% no valor das apólices, enquanto para os perfis femininos o aumento foi de 15,1%. No que se refere a idade do segurado, todas as faixas etárias mostraram aumentos, mas principalmente o seguro para maiores de 56 anos, com uma alta de 17,8%.

Causas do aumento dos seguros para veículos



Os fatores considerados no momento de calcular o valor da apólice são vários, por isso muitos fatores podem ser considerados como causantes destes aumentos. Além do maior interesse da população por renovar coberturas e manter o carro com suas coberturas contra danos e sinistros, o aumento do preço dos seguros está intimamente relacionado com a valorização dos carros usados que vem acontecendo nos últimos anos.

O valor médio dos veículos usados na Tabela Fipe mostrou um aumento de 20% nos últimos meses, com essa valorização os roubos e furtos para abastecimento do comércio paralelo aumentou, assim, com o aumento da sinistralidade o valor das apólices também aumentam. Por exemplo, o crescimento destes sinistros em São Paulo no ano passado foi de 14%, e como foi dito acima, esta foi a cidade com maior aumento das apólices.

Mas também as consequências da crise dos semicondutores ocorrida durante a pandemia fazem com que o valor dos seguros esteja alto. Com o faltante de autopeças no mercado a reparação dos veículos é mais demorada, o que gera um gasto importante para as seguradoras com o carro reserva, serviço oferecido para os clientes. A interrupção de linhas de produção nas montadoras nacionais, que ainda ocorrem, também contribui para o aumento do valor dos seguros, pelo mesmo motivo.

Atualmente, com o grande aumento das apólices de seguro para veículos, os valores de muitas ficam acima da inflação, algumas chegaram a triplicar seu valor.