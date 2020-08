Tendência digital de biometria chega às escolas

A BioMessenger, empresa de tecnologia brasiliense, registra presença dos estudantes via biometria e substui hábitos antigos como caderninho de aviso aos responsáveis

A tecnologia de biometria que antes era sonho distante talvez em filmes de ficção, hoje é parte natural de atualizações em smartphones, sistemas políticos, financeiros e também no setor educacional. Em Brasília, a empresa BioMessenger já transforma a realidade digital e a comunicação de ínumeras unidades escolares garantindo acesso com sistema inteligente e mensagens via push aos responsáveis dos alunos.

“Hoje mais do que nunca é preciso estar conectado e a informação continua sendo mais valiosa do que um dado sem leitura. Com a BioMessenger nas escolas o que fazemos é aprimorar o controle de entrada e saída do aluno, muitas vezes falho mesmo com todo o sistema de segurança humano e garantir aos responsáveis, comunicação via sms sobre a localização do estudante”, diz Alexandre Ferreira, um dos diretores da BioMessenger.

O controle de acesso já é um diferencial nos atuais clientes privados da empresa, que percebem o quanto ficou mais fácil substituir os informativos de horários por acesso via smartphone. “A tecnologia vem pra modernizar e também facilitar a vida das pessoas, no casos, dos pais. Não vamos parar por aí, a ideia é aprimorar a tecnologia de biometria das escolas para que em breve, outras informações personalizadas sejam acessíveis aos alunos, pais e escola”, completa Edson Marcelino, também da BioMessenger.

O serviço vai além do cadastro biométrico do aluno nas catracas. A Biomessenger permite que antenas detectem os veículos nos acessos da escola por meio de tag veicular, facilitando o trânsito e dando rapidez nos horários de maior fluxo ao redor das instituições.

Atualizada na evolução tecnológica, a empresa já utiliza INTELIGENCIA ARTIFICIAL para controle de qualidade, analise de perfis de usuários e nos seus assistentes virtuais.

“A BioMessenger é tecnologia para reduzir transtornos. Esse é um exemplo de como não atrasar na liberação de alunos e manter o controle em todos os aspectos operacionais. Cada escola possui necessidades peculiares e a INTELIGÊNCIA ARTFICAL da BioMessenger, por meio de seus Assistentes Virtuais, têm a capacidade de oferecer a qualidade de serviços adaptativa que nossos clientes necessitam. ”, concluiu Eduardo Telles, sócio da BioMessenger.

Contato

Endereço: QNA 07, Lote 14, Taguatinga Norte – Brasília/DF

4007-2598 (Todas as capitais e regiões metropolitanas)

contato@biomessenger.com.br

Por Rodrigo Oliver