Teoria do Caos e o Efeito Borboleta

Não é o filme! É o retrato de várias realidades (incluindo a do Direito).

Fonte: Geralt

Pixabay License – Grátis para uso comercial, atribuição não requerida

A Teoria do Caos é um campo de estudo em matemática, com aplicações em várias disciplinas, incluindo física, engenharia, economia, biologia e filosofia.

A teoria do caos trata de sistemas complexos e dinâmicos rigorosamente deterministas, mas que apresentam um fenômeno fundamental de instabilidade chamado sensibilidade às condições iniciais que, modulando uma propriedade suplementar de recorrência, torna-os não previsíveis na prática em longo prazo.



Efeito Borboleta é um termo que se refere à dependência sensível às condições iniciais dentro da teoria do caos. Este efeito foi analisado pela primeira vez em 1963 por Edward Lorenz.

Segundo a cultura popular, a teoria apresentada, o bater de asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas e, assim, talvez provocar um tufão do outro lado do mundo.





Agora ficou mais fácil gerar boletos, mesmo para quem não possui uma conta corrente: Clique aqui e saiba mais