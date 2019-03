Terça-feira de Carnaval tem espetáculo para a garotada? Tem sim senhor!﻿

E como sempre será recheado de muita alegria, samba no pé e da habitual garra das agremiações mirins filiadas à Aesm-Rio – Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro. O já tradicional desfile que encerra as atividades no Sambódromo Carioca este ano terá um sabor especial: o da superação, uma vez que a subvenção destinada às escolas, já sabidamente insuficiente, só foi liberada em 28 de fevereiro, gerando ainda mais dificuldades para a realização da folia dos “pequeninos”. Para Edson Marinho, Presidente da instituição, o mais importante é o bem-estar da criançada:

– Para eles se trata de um momento único! Brilhar na Sapucaí tem um grande significado e é isto que importa. Passar na avenida, mesmo que na simplicidade, sambar e mostrar a sua arte!

A festa terá início às 17h com o desfile do Cortejo formado pelo Rei Momo – primeiro e único do carnaval mirim, rainha e princesas, além do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Na sequência pisarão na passarela Mangueira do Amanhã, Corações Unidos do Ciep, Infantes do Lins, Filhos da Águia, Pimpolhos da Grande Rio, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy, Tijuquinha do Borel, Miúda da Cabuçu, Império do Futuro, Inocentes da Caprichosos, Estrelinha da Mocidade, Aprendizes do Salgueiro, Nova Geração do Estácio, Petizes da Penha, Golfinhos do Rio de Janeiro e quem encerrará a noite será a Herdeiros da Vila.

As arquibancadas dos setores pares e impares da Marquês de Sapucaí estarão liberadas para receberem o grande público com entrada franca. Já os espaços das frisas de todos os setores são reservados às agremiações.

-Nossas crianças aguardam a população carioca para prestigiarem tamanho empenho e esforço! Aguardamos todos no dia 05 de março! – Finaliza Marinho.

Serviço:

Desfile das Escolas de Samba Mirins do Rio de Janeiro

Dia: 05 de março de 2019

Local: Sambódromo – Marquês de Sapucaí

Horário: 17h

Entrada Franca