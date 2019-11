Dra. Andrea Pires de Mello explica a importância do teste da orelhinha no recém-nascido



Triagem Auditiva Neonatal Universal

Quando a perda auditiva não é identificada logo na infância, afeta no desenvolvimento da criança, em diversas etapas de sua vida, comprometendo a sua comunicação, desempenho escolar e desenvolvimento emocional.

Portanto, é importante realizar o diagnóstico e a intervenção na deficiência auditiva ainda nos primeiros meses de vida. Hoje, existem vários trabalhos mostrando a diferença no desenvolvimento da linguagem e vocabulário destas crianças se comparadas com aquelas que foram diagnosticadas tardiamente.



Segundo a Otorrinolaringologista, Dra. Andréa Pires de Mello, é importantíssimo realizar o diagnóstico precoce, para reduzir possíveis déficits de aprendizado e outros problemas decorrentes da perda auditiva.



– “Não existem dados específicos, mas estima-se que, em recém-nascidos de baixo risco, a deficiência auditiva bilateral esteja presente em 1 a 3 crianças a cada 1000 nascidos vivos. E quando este levantamento é feito nas UTIs neonatais, essa incidência vai para 2 a 4, a cada 100 nascidos vivos. Então, é extremamente importante que este diagnóstico seja precoce – declara Dra. Andréa Pires de Mello.”



Entenda melhor a importância da Avaliação da audição dos bebês.



O que é recém-nascido de alto risco?

Existem alguns fatores de risco associados à perda auditiva como, uso de antibióticos ototóxicos, internações em UTI, infecções neonatais, icterícia neonatal, prematuridade, baixo peso ao nascer, entre outros. Também há a preocupação dos pais com a audição desta criança e com o atraso no desenvolvimento da fala.



O que é previsto pela legislação brasileira em relação à avaliação da audição destas crianças?

No período de 1998 a 2004 foram aprovadas leis estaduais e municipais tornando obrigatória a triagem auditiva neonatal universal. Porém, em 2010, este direito também passou a ser garantido pela Lei Federal nº 12.303.



O que é a TANU?

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem como objetivo identificar, entre nos recém-nascidos, possíveis portadores de uma deficiência auditiva. É a avaliação auditiva realizada em todos os bebês e não somente naqueles considerados de risco para desenvolver a perda auditiva. Daí o termo TANU – Triagem Auditiva Neonatal Universal, mais conhecido como TESTE DA ORELHINHA. Se esta avaliação for realizada apenas nos bebês do grupo de risco, deixaremos de identificar cerca de 50 % dos recém-nascidos com perda auditiva.



Como é realizada a Triagem Auditiva Neonatal Universal?

Os testes utilizados são as Emissões Otoacústicas e o BERA (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), que são testes não invasivos e relativamente rápidos.



Dra Andrea Pires de Mello, é Médica Otorrino, Chefe do Centro de Pesquisa da Audição e Equilíbrio da Clínica Pires de Mello e Mestre pela Fiocruz (ENSP).



