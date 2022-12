Tiffany a cachorrinha sapeca que passeia nas alturas com sua mãe Gabi.

Muitos pets têm se tornado influenciadores digitais populares nas redes sociais. Isso acontece porque as pessoas adoram ver fotos, vídeos engraçados e fofos de animais, e alguns pets têm personalidades únicas e encantadoras que as pessoas adoram acompanhar. Muitas vezes, os tutores desses animais de estimação, criam contas nas redes sociais para compartilhar o dia-a-dia do seus pets, ganhando seguidores e curtidas. Alguns têm até mesmo patrocínios e parcerias com empresas, assim como os influenciadores humanos.

É o caso de Tiffany, mais conhecida como TIFF, da raça Spitz Alemão, hoje com 3 anos, ela toma conta da casa, e se tornou o membro mais importante da família. Seus tutores, Gabriella e João não fazem nada se não puder incluir TIFF.

“Em nossa última viagem para Porto de Galinhas, surgiu a oportunidade de andarmos de ultraleve. Como conheço a personalidade da TIFF e sei que ela se sairia muito bem nessa situação, não pensei duas vezes, coloquei todos os equipamentos de segurança, e lá fomos nós, felizes, vendo tudo lá de cima.”, conta sua tutora, que se emociona sempre que fala sobre ela.

No entanto, é fundamental lembrar que os cães são animais, com necessidades e cuidados básicos e não devem ser tratados como objetos ou propriedade. Garantir que os pets estejam sendo tratados bem e que seus direitos sejam respeitados, independentemente de serem influenciadores digitais ou não, é obrigação, alerta Gabi.



TIFF tem atenção e cuidados especiais, como exercício regular, alimentação adequada, descanso e treinamento. Seus tutores compram tudo de melhor para ela, tratam verdadeiramente como uma filha gerada. “A Zee.Dog, em Julho de 2020, vendo toda essa conexão que existe no perfil @familiatiff, convidou a TIFF para ser embaixadora da marca e assim, temos o cupom: TIFF que garante 10% OFF em todas as compras no site da Zee.Dog“, declara Gabi, super feliz com o sucesso da TIFF.

Para Gabriela Chagas, sua mãe, TIFF é mais que um pet influenciadora. “Minha Tiff é um animal de apoio emocional. Ela me da conforto, diminui a minha ansiedade e quando estou sozinha me faz companhia, ajudando a melhorar o meu bem-estar, em geral”, finaliza.