Tite anuncia os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, na sede da CBF, o técnico Tite anunciou seus 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo do Catar. Esses são os escolhidos para a disputa pelo hexacampeonato:

Alisson, Ederson, Weverton

D. Alves, Danilo, A. Sandro, Alex Telles

Bremer, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva

Casemiro, Everton Ribeiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Fred, Paquetá

Antony, Gabriel Jesus, G. Martinelli, Neymar, Pedro, Raphinha, Rodrygo, Richarlison, Vinicius Júnior.

O Brasil está no Grupo C e estreia na competição no dia 24 deste mês, contra a Sérvia, às 16 horas (Brasília). Anote na sua agenda!