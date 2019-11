Tratamentos íntimos – Jovem e bela no corpo todo

Tratamentos íntimos ganham cada vez mais popularidade entre mulheres que investem na autoestima e buscam qualidade de vida



Mulheres vivem cada vez mais – e querem viver cada vez melhor, cuidando de cada centímetro do seu corpo. Isso explica o sucesso cada vez maior dos tratamentos íntimos. Usando recursos como laser, peeling, preenchimentos e bioestimuladores, profissionais conseguem rejuvenescer e melhorar a funcionalidade dessa área tão importante. São procedimentos como o preenchimento dos grandes lábios vaginais e os peelings superficiais que fazem o clareamento da região. O resultado: autoestima e qualidade de vida renovadas.



O maior público são mulheres entre 50 e 60 anos, mas algumas mais jovens também procuram a ajuda de especialistas como a dermatologista Nandara Paiva. “Deixou de ser tabu e as mulheres entenderam a importância de se cuidarem na região íntima. Esses tratamentos são ótimos aliados também para melhora da lubrificação e o ressecamento da região íntima, estreitamento do canal vaginal, com aumento da sensibilidade durante o ato sexual e melhora da perda urinária involuntária”, explica Nandara.