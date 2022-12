Três jogadores do Fluminense devem reforçar o Bahia

O Fluminense aceitou emprestar o goleiro Marcos Felipe, de 26 anos, ao Bahia. O jogador perdeu espaço com a chegada do Fábio, e agora terá oportunidade no clube baiano que foi recentemente adquirido pelo Grupo City. Além dele, outros dois atletas devem deixar o Flu e ir para Salvador. Tratam-se do zagueiro David Duarte e do atacante Gabriel Teixeira, ou Biel, que estava emprestado ao Grêmio na última temporada, na disputa pela Série B.

Informações foram divulgada pelo Globo Esporte.