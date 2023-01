Três times do Rio estão entre os melhores pagos por patrocínio máster no Brasil, diz jornalista

Flamengo, Botafogo e Vasco estão entre os 10 clubes com os maiores patrocínios máster do Brasil, segundo o jornalista Jorge Nicola. É interessante destacar a valorização que as SAFs conseguiram nas camisas dos seus respectivos clubes. Confira a lista completa:

1- Flamengo (BRB): 32 milhões por ano

2- Palmeiras (Crefisa): 30 milhões

3- Botafogo (Parimatch): 27,5 milhões

4- São Paulo (Sportsbet.io): 24 milhões

5- Vasco (Pixbet): 22 milhões

6- Corinthians (Neo Química): 20 milhões

7- Bahia (Esportes da Sorte): 19 milhões

8- Atlético-MG (Betano): 16 milhões

9- Grêmio (Banrisul): 13 milhões

10- Internacional (Banrisul): 13 milhões