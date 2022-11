Tributo a Tim Maia com banda Pallutti  no bar das artes na quarta

O feriado desta quarta-feira, 02, será de muita nostalgia em Copacabana. A Banda Pallutti, formada pelo trio Tinho Martins, Don Luth e Paulinho Black, fará um grande tributo ao síndico Tim Maia, a partir das 20h30, no Bar das Artes

Músicos com vasta carreira, os três se juntaram na pandemia e gravaram a música “O Melhor Lugar do Mundo Inteiro”, em homenagem à Cidade do Rio de Janeiro. A Banda Pallutti vai fazer os fãs de Tim Maia matarem a saudade do ídolo com muito som e diversão.

O Tributo a Tim Maia vai acontecer nesta quarta-feira, 02, a partir das 20h30, no Bar das Artes, que fica na Rua Aires Saldanha, 13, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

SERVIÇO: Tributo a Tim Maia com a Banda Pallutti no Bar das Artes nesta quarta

DATA: 02/11/2022 (Quarta-Feira)

LOCAL: Rua Aires Saldanha, 13 – Copacabana (Bar das Artes)

HORÁRIO: 20h30

ATRAÇÃO: Banda Pallutti

VALOR: R$ 20

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

RESERVAS: (21) 97709-4277