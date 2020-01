Tributo ao Red Hot Chili Peppers do Rio de Janeiro

Para começar 2020 com o pé direito no rock, Pepper Spray principal banda de tributo ao Red Hot Chili Peppers do

Faz dois Shows tocando os maiores sucessos do grande público e ainda encontrando espaço para as canções preferidas dos fãs mais apaixonados.

Com o objetivo de homenagear uma das bandas mais influentes da história da música moderna e uma das precursoras da união entre o groove do funk americano, R&B e o peso do rock, a Pepper Spray nasce como o principal tributo de Red Hot Chili Peppers do Rio de Janeiro. Contando com músicos conhecidos na noite carioca em seu line-up, o grupo se notabiliza pela fidelidade na execução dos arranjos e na interpretação das músicas. A banda é formada por Yann Dufau (voz), Raphael Libório (guitarra), Guilherme Farizeli (baixo) e Rafael Glaychman (bateria). Em seu repertório, a Pepper Spray revisita com autoridade a carreira da banda americana, tocando os maiores sucessos do grande público e ainda encontrando espaço para as canções preferidas dos fãs mais apaixonados. No palco, o grupo carioca promove um autêntico show de rock, com energia e emoção.

SERVIÇOLocal: Olaria Horário previsto do Show: 21hEndereço: Rua Maria Rodrigues, 65 – Olaria – Rio de JaneiroValor da entrada: R$15,00 (no local).

Descrição do local: Uma das maiores casa de Rock N Roll do Rio de Janeiro. Ambiente decorado na temática Rock com música, bar e sinuca.

Instagram: @rotarj65

11/01 (sabado) – The Rock BarLocal: Jardim BotânicoHorário previsto do Show: 23hEndereço: Rua Jardim Botânico, 1011 – Jardim Botânico – Rio de JaneiroValor da entrada: Gratuita

Descrição do local: Maior casa itinerante de rock do Rio. Ambiente decorado na temática rock, com sinuca, bar, música ao vivo.

Instagram: @therockbar.rio