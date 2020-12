Médica faz show com clássicos da época na Lagoa no dia 19 de dezembro, às 20h

Um ano tão difícil merece uma trilha de esperança para festejar o Natal com alegria – e saúde! No dia 19 de dezembro (sábado) a cantora (e também médica) Tânia Apelbaum Novak apresentará, a partir das 20h no Drink Café, no Parque dos Patins, na Lagoa, o show “Natal ao Redor do Mundo”.

Acompanhada do também cantor Wladimir Cabanas e do tecladista Flavio Coppola, Tânia vai desfilar algumas canções clássicas da época com toda a segurança para garantir uma noite feliz e de paz, com apresentação de Leandro Fleury. Tânia foi por muitos anos integrante do coro do Theatro Municipal.

Informações pelo telefone (21) 99731-0933.