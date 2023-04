TruckPag celebra quatro anos de fundação promovendo evento para integração dos colaboradores

No próximo sábado, 15 de abril, a TruckPag, startup de meios de pagamento para frotas, realiza o “TruckPag 4.0” em comemoração aos quatro anos da empresa, fundada em 16 de abril de 2019. Com o propósito de integrar os quase 100 colaboradores e celebrar o sucesso alcançado nos últimos anos pela startup, o evento vai acontecer na sede da TruckPag, em Cascavel, no Paraná.

Com uma programação especial, o “TruckPag 4.0” vai proporcionar momentos de descontração, aprendizado e integração entre os funcionários de todas as áreas da empresa. Haverá a apresentação de projetos em andamento pelos gestores das áreas e a realização de uma palestra sobre motivação empresarial com a psicóloga Regiane Roth. O intuito é promover a sinergia entre as equipes e o estímulo ao trabalho e desenvolvimento em equipe.

Um dos momentos mais aguardados do evento será o “Pergunte ao Kassio”, em que os colaboradores terão a oportunidade de fazer perguntas diretamente ao CEO da TruckPag, Kassio Seefeld. A interação descontraída e lúdica tem como objetivo promover um ambiente aberto à comunicação, em que os funcionários possam compartilhar suas ideias, dúvidas e sugestões por meio do diálogo aberto com o líder da empresa.

Além das dinâmicas, o evento também vai contar com um almoço especial, que reunirá os colaboradores de todas as áreas da TruckPag em um momento de confraternização e celebração na sede da empresa. A ideia é promover a sinergia entre os times, fortalecer o espírito de equipe e criar laços de fraternidade entre os funcionários.

“Ao longo dos últimos quatro anos, a TruckPag tem crescido e se consolidado no mercado de meios de pagamento para frotas. E nada mais justo do que celebrar esse marco junto com os nossos colaboradores, que são fundamentais para o sucesso da empresa e o nosso maior patrimônio. O ‘TruckPag 4.0’ será uma oportunidade única de integração, aprendizado e celebração. Estamos muito animados com a programação que preparamos”, destaca Kassio Seefeld, CEO da TruckPag.

TruckPag – Startup de meios de pagamento para frotas, a TruckPag surgiu com o propósito de construir uma nova forma de gestão de abastecimento, tornando o consumo de diesel mais transparente, seguro e simples. Situada em Cascavel, no Paraná, a empresa conta com 98 colaboradores em seus quadros e três produtos principais no portfólio: Cartão TruckPag, para controle e gestão de abastecimento de combustível e demais itens de manutenção veicular; CIOTPag, solução gratuita para emissão de Código Identificador de Operações de Transporte (CIOT); e PagPedágio, voltada para o pagamento de passagens de pedágio nas estradas de todo o território nacional.

