Turismo aposta em campanhas para atrair visitantes ao estado do Rio de Janeiro

Entre as ações em vigor, a “Mais Rio por Menos” e “Eu Aprendi”

Para impulsionar o turismo, uma das áreas mais atingidas pela pandemia, a união de diversos setores é uma das saídas para uma retomada gradual. Para isso, as campanhas se tornam grandes aliadas em um momento como este, sejam através de descontos ou de conscientização, tudo está valendo para dar o fôlego necessário ao setor e atrair cada vez mais turistas ao estado do Rio de Janeiro.

Na Costa do Sol, para incentivar a retomada e o turismo consciente após a flexibilização das medidas de isolamento impostas pela pandemia, a Prolagos, InterTV, Cabo Frio Convention & Visitors Bureau e Costa do Peró se uniram em uma campanha institucional chamada “Eu Aprendi”. O objetivo da ação é valorizar os ativos naturais dos destinos turísticos da região, incentivar os cuidados com a natureza e valorizar os profissionais do setor que, por quase seis meses, ficaram com suas atividades completamente suspensas em função da pandemia. Para se ter uma ideia da importância turística da Costa do Sol, no mês de setembro, as cidades de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo figuraram no ranking das dez cidades mais procuradas para a retomada no estado do Rio, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ). Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas no site “projetoeuaprendi”.

Outra importante iniciativa, que atrai os viajantes pelo bolso, é a ação promocional inédita “Mais Rio por Menos”, que acontece até o dia 30 de outubro, destinada aos moradores de outros estados do Brasil. Capitaneada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a iniciativa conta com a adesão de toda a cadeia receptiva do turismo – hotéis, restaurantes, equipamentos turísticos, shopping centers, aeroporto internacional RIOgaleão, empresas de transportes e terminais rodoviários do Rio e dos principais destinos emissores, seja através de descontos, condições especiais ou apoio na divulgação. O hotsite “maisriopormenos” reúne todas as condições especiais para que os turistas possam programar seus roteiros.

Como informação é fundamental para os que pretendem retomar seus planos de viagens, a Setur-RJ lançou a campanha “Turismo Consciente”. O Projeto tem um selo que atesta, em parceria com a Secretaria de Saúde. Os empreendimentos turísticos que seguem à risca os protocolos de prevenção à Covid-19, o projeto também comtempla um portal. No site “turismoconscienterj”, os turistas podem visualizar os serviços turísticos em funcionamento nos municípios fluminenses (cada cidade possui diferentes protocolos e decretos referentes à flexibilização).

Conforme as previsões do trade turístico, os destinos de natureza têm conquistado a preferência dos viajantes. É por isso que a Associação Roteiros de Charme, presente em 16 estados e 64 destinos turísticos, está bastante otimista com a recuperação do turismo. A expectativa é de, até o fim deste ano, voltar aos índices de ocupação do período pré-pandemia. Para conquistar os viajantes, o portfólio da Roteiros de Charme indica empreendimentos localizados longe dos centros urbanos e rodeados de muito verde. Atualmente, a associação congrega 73 hotéis, pousadas e refúgios ecológicos, que atendem a todas as determinações criadas pelas prefeituras locais para a preservação da saúde.

Com conscientização e informação, além, é claro, da ajudinha de uma promoção, o turista está pronto para fazer as malas e explorar as diversas experiências que o estado do Rio de Janeiro oferece.