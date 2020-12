TV Aparecida seleciona filmes inéditos com inspiração natalina para o mês de dezembro

Um ano extremamente difícil vai chegando ao fim. E com a aproximação de 2021 é importante nos inspirarmos para um novo momento. E nada melhor do que assistirmos a filmes com boas mensagens para elevar os nossos sentimentos. Pensando assim, a TV Aparecida programou para o mês de dezembro um pacote de filmes inspiradores, que mostram exemplos de fé, perdão e superação, e ainda com a temática natalina.

Com exibição nas sessões “Tela de Sexta”, às sextas-feiras, e “Cine Família”, aos domingos, a seleção com oito longas-metragens inclui três inéditos na emissora. São eles: “Recuperando a Esperança”, que abre a programação especial no dia 04 de dezembro, bem como “O Maior Presente” e “O Filho do Homem”.

Confira a programação completa:

04/12 (sexta-feira), às 21h15

Recuperando a Esperança (inédito)

06/12 (domingo), às 13h

A História de Brooke Ellison

11/12 (sexta-feira) , às 21h45

Um Presente do Céu

13/12 (domingo), às 13h

As Cartas de Madre Teresa

18/12 (sexta-feira), às 21h45

O Maior Presente (inédito)

20/12 (domingo), às 14h

O Legado de Francisco

25/12 (sexta-feira), às 21h45

O Filho do Homem (inédito)

27/12 (domingo), às 13h

O Pequeno Solista e o Papa

Sinopses:

Recuperando a Esperança

Cory era um jogador de beisebol respeitado, mas o alcoolismo destruiu sua carreira. Quando é forçado a tentar a reabilitação em sua cidade natal, Cory busca corrigir seus erros, treinando uma equipe mirim, reencontrando um amor do passado e se redimindo em reuniões de alcoólatras.

Classificação: 12 anos

Direção: David Boyd

Elenco: Scott Elrod, Vivica A. Fox, Dorian Brown

Origem: Estados Unidos

A História de Brooke Ellison

Quando tinha apenas 11 anos, Brooke Ellison se envolveu em um acidente de carro que lhe causou um traumatismo craniano e lesões graves na medula espinhal. Os médicos não sabiam se Brooke sobreviveria. Ela sobreviveu, porém, confinada a uma cadeira de rodas. No entanto, Brooke estava determinada a viver o mais próximo possível de uma vida normal e se destacar mesmo com a sua condição. Com o apoio inabalável de sua mãe, Brooke não só recebeu as melhores notas no ensino médio, como se formou em Harvard com honras.



Classificação: Livre

Direção: Christopher Reeve

Elenco: Lacey Chabert, Mary Elizabeth Mastrantonio, Vanessa Marano

Origem: Estados Unidos

Gênero: Drama

Um Presente do Céu

Em Milão, na véspera de Natal, Lilli e Annibale, um casal sem-teto, encontra um bebê em uma lixeira e o levam a um hospital mais próximo. Mas, uma vez lá, experimentam uma situação surreal: nenhum dos médicos ou enfermeiras podem vê-lo. Mesmo insistindo, no fim são forçados a deixar o hospital. No entanto, logo descobrem que outras pessoas realmente veem a criança, como muitos entre seus amigos sem-teto, mostrando que, por algum motivo, o bebê é invisível para alguns e visível para os outros. O evento extraordinário, então, se espalha rapidamente de boca em boca e logo os jornalistas e a mídia começam a falar sobre isso.

Classificação: 12 anos

Direção: Giovanni Bedeschi

Elenco: Donatella Bartoli, Sergio Leone, Paola Pitagora

Origem:Itália

Gênero:Drama

As Cartas de Madre Teresa

Madre Teresa de Calcutá troca confidências com o padre e amigo, Celeste van Exem, por meio de cartas. Ao longo de 40 anos de amizade, ela expõe suas dúvidas, angústias, questionamentos e revela traços vulneráveis de sua personalidade. As revelações mostram um lado mais íntimo e humano da mulher que se tornou ícone das causas pelos mais pobres e aflitos.

Classificação: 10 anos

Direção: William Riead

Elenco: Juliet Stevenson, Rutger Hauer, Max von Sydow, Priya Darshini, Kranti Redkar

Origem: Estados Unidos

Gênero: Drama

O Maior Presente

Um diretor de cinema quer dar um final feliz ao seu último filme. Para isso, ele vai em busca de histórias reais de pessoas que, apesar de terem sofrido experiências muito dolorosas, conseguiram dar um final diferente às suas histórias, em que, no lugar de acabarem com vingança, optaram pelo maior presente de todos: o perdão.

Classificação: 12 anos

Direção: Juan Manuel Cotelo

Elenco: Juan Manuel Cotelo, Carlos Chamarro, Saskia Guanche, Santi Rodríguez

Origem: Espanha

O Legado de Francisco

O filme mostra a tradição espiritual dos franciscanos na Igreja Ocidental e Oriental e porque o cardeal jesuíta, Jorge Mario Bergoglio, escolheu o nome de Francisco para o seu pontificado. Foi filmado em Assis (Itália), na Argentina e Rússia.

Classificação: Livre

Direção: Nick Goryachkin

O Filho do Homem

Maria recebe a visita do anjo Gabriel, que traz a mensagem de sua gravidez por meio do Espírito Santo. Mesmo relutante, José casa-se com ela e assume a criança. Em um humilde estábulo de Belém, nasce Jesus, que depois passa uma parte da sua vida pregando, até ser perseguido pelas autoridades que dominam a Judeia e condenado à cruz.

Classificação: 14 anos

Direção: Alexandre Machafer

Elenco: Allan Ralph, Ingrid Conte, Silvio Matos, Augusto Garcia

Origem: Brasil

O Pequeno Solista e o Papa

Um menino com um dom e um homem aclamado pelo mundo inteiro. O que os dois têm em comum? O amor pela música. Francesco, um jovem solista da Capela Sistina que tem um grande sonho: cantar para o Papa Bento XVI. O documentário acompanha toda a preparação do jovem, mostrando seus valores e a perseverança para realizar seu maior sonho.

Classificação: Livre

Direção: Ciro Cappellari

Elenco: Francesco Janucci, Georg Gänswein, Prince Albert of Monaco, Papa Bento XVI

Origem: Alemanha

Gênero: Documentário