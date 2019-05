TV Aratu inova com jornal feito pelo povo

Programação do Aratu Notícias será definida pela participação popular

Há 34 anos no ar, o jornal Aratu Notícias, apresentado pela jornalista Lise Oliveira, acaba de se reinventar. Atento às novas formas de comunicação e cada vez mais próximo da população baiana, o jornal agora será totalmente construído pela participação popular.

Ao vivo, a partir das 19h15 na TV Aratu e através da página do Facebook, o Aratu Notícias (AN) conta agora com um canal interativo 24h no ar, para que a população envie vídeos, mensagens e sugestões de pauta, com base no que está sendo visto no estado, na cidade e nos bairros, gerando assim uma relação onde o povo faz o jornal que quer assistir.

“É o primeiro telejornal colaborativo do país. É um programa que nasce da extrema proximidade do Grupo Aratu com o público que acompanha a gente. Hoje, todo o conteúdo do AN nasce a partir da colaboração de parceiros espalhados por todo o estado. A turma que só assistia, agora faz o jornal do início ao fim” afirma Matheus Carvalho.

Nesse novo formato será possível à população fazer denúncias, reclamações e interagir através do próprio celular com a apresentadora. Tudo isso viabilizado pelo canal do Whatsapp (71 99687-2600), alinhado a tecnologias que transfiram o material ao vivo para a tela do noticiário.

Começando por Salvador, a TV Aratu valoriza e investe na boa relação com o seu público, tendo credibilidade e informação como os principais pilares da emissora, que há 50 anos faz parte do dia a dia do baiano.

À frente, no comando deste novo formato, a jornalista Lise Oliveira, apresentadora do jornal, garante estar animada e ansiosa com a imersão nessa nova proposta. “Há quase dois anos à frente do Aratu Notícias, posso afirmar que me sinto novamente desafiada. Viver essa nova fase me traz a sensação de recomeçar, agora com ainda mais responsabilidade em fazer um jornal atraente, leve, ético e com a cara do nosso povo”, explica Lise.

Apesar de tratar-se de uma iniciativa local, a emissora – afiliada do SBT na Bahia – tem propostas promissoras para todo o país.

“O Grupo Aratu se move para transformar. Ser apenas um veículo de informação não é suficiente pra nós. Somos um instrumento de transformação. O novo Aratu Notícias é um bom exemplo: um telejornal feito em parceria com o público”, reitera Ana Coelho, diretora do grupo.

Ao vivo e em novo formato a partir desta segunda, 20, na TV Aratu e no link facebook.com/tvaratu, o canal de comunicação do novo Aratu Notícias já está disponível e pode ser contatado através do número 71 99687-2600.

TV ARATU

A emissora do Galinho oferece uma programação variada dando destaque ao conteúdo local através de um mix de entretenimento, jornalismo, esporte e cultura. Em parceria com a Rede, o sinal da TV Aratu leva a programação do SBT com tradicionais programas de auditório, seriados, filmes e novelas.

Segunda emissora de televisão mais antiga da Bahia, a TV Aratu foi a primeira com exibição a cores no estado.

Formado pela TV Aratu, portal Aratu On, Ei Mídia Exterior, Chaves Outdoor e a Brasília Mídia Exterior, o Grupo Aratu responde hoje por importante inovações nas áreas de comunicação e telecomunicações em todo o estado, tendo em seu mix de produtos, a assinatura de grande eventos, programas líderes de audiência, canais exclusivos e programação online.