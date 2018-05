UCAM promove Workshop sobre emprego em Niterói

Organizado por alunos dos cursos de Gestão e Engenharia de Produção da Universidade Cândido Mendes-Campi Niterói, segunda, 04/06, acontece o Workshop “Empregabilidade e Mercado de Trabalho”, com entrada franca.

Entre os temas apresentados por profissionais renomados serão destaques: “Como elaborar um bom Currículo”, por Fábio Mourão, personal, professional coach e gestor de mudanças organizacionais; “Como se preparar para uma entrevista de emprego” com Ramon Calvo, professional trainer, coach, especialista em programação neurolinguística e hipnoterapeuta; “A importância da formação acadêmica na carreira profissional” com o professor José Carlos Oliveira dos Santos, advogado e diretor da UCAM-Niterói, entre outros.



SERVIÇO:

Workshop: Empregabilidade e Mercado de Trabalho. 04 de junho de 2018, de 19 às 22 horas.

Universidade Candido Mendes, Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 517- Centro – Niterói.

Informações: Tel.: (21) 2173-8226

