Última semana da 13ª edição do Serra Wine Week

Ainda dá tempo de curtir a última semana do maior festival de vinhos do estado do Rio de Janeiro. A 13ª edição do Serra Wine Week (@serrawineweek) vai até 18 de junho e até lá os apaixonados por esse universo poderão apreciar diversos rótulos da bebida em diferentes estabelecimentos da Cidade Imperial de Petrópolis. O evento chega a mais uma edição ainda mais fortalecido e estruturado, com o objetivo de unir duas forças importantes da Região Serrana – a gastronomia e o turismo.

A 13ª edição do Serra Wine Week conta com a participação de mais de 20 estabelecimentos, entre restaurantes, bistrôs, delicatessens, hotéis e pousadas, inclusive lojas virtuais, com a venda de vinhos de diversas nacionalidades com descontos em torno de até 70%, selecionados por sommeliers junto à importadora parceira Del Maipo, com preços entre R$59,90 e R$269,90. No total, cerca de 3 mil garrafas foram encomendadas para o evento.

Entre as opções à venda estão o Argentino 4 Estaciones Malbec (safra 2019), com preço de mercado, em média, de R$98, mas durante o evento custará R$59,90; já o espumante brut brasileiro Salvattore passa de R$132 para R$84,90. Outros rótulos poderão ser consumidos a valores promocionais nos estabelecimentos participantes, tais como: Casas Del Maipo Reserva (Chile), Salvattore Classic Cabernet Franc (Brasil), Vulcanici Montipulciano D’Abruzzo (Itália), Karta Sagrado Douro (Portugal), Marcelo Pelleriti (Argentina), Château Haut Perdrias (França) e Baron Del Nero (Itália).

Além da venda de rótulos da bebida a preços especiais, outros três eventos fazem parte do Serra Wine Week – Tasting, com degustação de aproximadamente 100 rótulos nos lugares mais charmosos de Petrópolis; Mercado do Vinho, uma grande feira, em Itaipava (Shopping Vilarejo) e no Centro (Shopping Pátio Petrópolis), para importadores e lojistas locais venderem vinhos a preços promocionais; e Jantares Harmonizados, promovidos em alguns dos restaurantes participantes, com pratos do cardápio combinados com algum vinho à venda durante o evento. Mais informações podem ser conferidas no site www.serrawineweek.com.br, assim como nas redes sociais @serrawineweek (Instagram e Facebook).

Para esta edição, a expectativa da organização do evento é de um incremento de mais de 10% nas reservas de hospedagem e de 20% na venda de vinhos nos estabelecimentos participantes.

“Chegar à 13ª edição é uma grande vitória! Mostra que estamos no caminho certo. O evento cresce a cada ano e nossa meta é transformar o período do evento em uma grande celebração, onde o vinho é o grande anfitrião. Estamos crescendo também para fora dos restaurantes com os eventos que realizaremos paralelamente. É o vinho aquecendo o friozinho gostoso da Serra”, ressalta o empresário Rogério Elmor, idealizador do Serra Wine Week.

“O Serra Wine Week é uma excelente pedida para o público apreciar nossa carta de vinhos, selecionada por respeitados sommeliers, alinhada com a gastronomia de excelência oferecida pelos estabelecimentos participantes”, destaca o publicitário e organizador do evento, Felipe Bento, da agência PBLK.

O Serra Wine Week foi criado por iniciativa de Rogério Elmor, em 2009, com o intuito de solidificar o destino Petrópolis como referência gastronômica nacional e desmistificar o consumo de vinho, levando em consideração todo o processo que envolve a seleção dos rótulos, da viabilidade dos custos até a harmonização.

Confira a lista de participantes da 13ª edição do Serra Wine Week e faça sua reserva!

ITAIPAVA e ARREDORES:

2 VALES RESTAURANTE | Estrada Min. Salgado Filho, 255 – Vale do Cuiabá, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-0753 (@2valesrestauranteedeli)

ANTERNOR E FILHOS | Estrada União e Indústria, 12.273 – Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-1482 (@antenorefilhos)

BARÃO GASTRONOMIA | Estrada União e Indústria, 13.581, Itaipava/RJ.

(24) 2222-2669/ (24) 98803-9387 (@baraogastronomiaoficial)

CASA MARAMBAIA | Rua Dr. Agostinho Goulão, 2098, Corrêas, Petrópolis/RJ.

(24) 2236-3650 (@casamarambaia)

CHÂTEAUX BISTROT | Estrada União e Indústria, 12590 – Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-1118 (@chateauxbistrot)

EMPÓRIO CAMINHO DO OURO | Quintal do Prado. Estr. União e Indústria, 3111 Corrêas, Petrópolis/RJ. (24) 99269-7567 (@caminho_do_ouro)

FLORIPIO GASTRONOMIA |Estrada Bernardo Coutinho, 3575, Araras, Petrópolis/RJ.

(24) 2232-2900 (@floripio_gastronomia)

INTERLÚDIO PIZZARIA | Estrada União e Indústria, 9430, Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-0053 (@interludiopizzaria)

LE GIOIE CUCINA | Estrada União e Indústria, 14.124, Condomínio Villa Piemonte, Itaipava/RJ.

(24) 99314-4069 (@legioie.itaipava)

MAFFAGIO | Shopping Vilarejo, Estrada União e Indústria, 10.035 – Itaipava, Petrópolis/RJ.

(24) 2222-2853 (@maffagio)

POUSADA PARAÍSO | Estrada Manoel Batista Andrade, 3515 – Taquaril, Pedro do Rio. Petrópolis/RJ.

(24) 2223-3670 (@pousada_paraiso)

POUSADA PARAÍSO AÇÚ | Estrada do Bonfim – Corrêas, Petrópolis/ RJ.

(24) 2221-3999 (@pousadaparaisoacu)

POUSADA TANKAMANA | Estrada Julio Capua, S/Nº, Vale do Cuiabá, Petrópolis/RJ.

(24) 2232-2900 (@pousadatankamana)

RESTAURANTE ADEGA SANTARÉM | Estrada Correia da Veiga, 96 – Itaipava/RJ.

(24) 2232-2400 (@adega_santarem)

SOLAR FAZENDA DO CEDRO | Rodovia BR-040, km 45 – Pedro do Rio, Petrópolis/RJ.

(24) 98882-1378 (@solarfazendadocedro)

TRATTORIA QUINTA DO LAGO | BR-040, KM66 – Araras, Petrópolis/RJ.

(24) 99289-0859 (@trattoria_quintadolago)

CENTRO e ARREDORES:

CHURRASCARIA E RESTAURANTE MAJÓRICA| Rua do Imperador, 754 – Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2242-2498 (@majoricapetropolis)

HOTEL SOLAR DO IMPÉRIO | Av. Koeller,376, Petrópolis/RJ.

(24) 2103-3000 (@hotelsolardoimperio)

LA BODEGA BAR E RESTAURANTE | Rua Mal. Deodoro, 153, Shopping Pátio, Petrópolis – Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2017-9899 (@labodegapetropolis)

MASSAS LUIGI |Praça Rui Barbosa, 185, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 2244-4444 (@massasluigi)

NAS NUVENS | R. Paula Buarque – Vila São Luís, Petrópolis – RJ.

(24) 2235-4844 (@nasnuvenspetropolis)

PRINCESA ISABEL GOURMET |Avenida Dom Pedro I, 270, Centro, Petrópolis/RJ.

(24) 3065-3133 (@princesaisabelgourmet)

13ª edição do Serra Wine Week

De 01º a 18 de junho de 2023

Site: www.serrawineweek.com.br

Instagram: @serrawineweek