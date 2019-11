Um convite ao relaxamento e ao bem–estar!

MVogue Spa oferece pacotes especiais para casal com direito até a Day Use no badalado Vogue Square Fashion Hotel, na Barra da Tijuca.

Localizado no Vogue Square Fashion Hotel, o MVogue Spa é a opção ideal para quem busca desfrutar de um momento único, de relaxamento e bem-estar, com todos os mimos que só um spa urbano de luxo pode oferecer.

E nada melhor que celebrar a ocasião na companhia de quem se ama, pensando nisso a proprietária do espaço, Mônica Melissa, idealizou pacotes especialmente criados para que o casal possa usufruir desse momento juntos. “Há duas opções de pacotes. O primeiro é o Mini Day Spa de Ervas Energizantes para casal, que dura 90 minutos e inclui drenagem facial, máscara de revitalização facial, spa dos pés, massagem relaxante com óleo medicado com ervas e ainda dá direito a um delicioso suco detox. Já o segundo, além de oferecer mais serviços, ainda inclui outros mimos e um Day Use no hotel durante o período das 8h às 18h”, afirma Mônica.

Enquanto o Mini Spa atualmente sai por R$399,00 para o casal, o Day Spa com o Day Use custa apenas R$599,00 e ainda dá direito a suíte superior no Vogue Square Fashion Hotel, com direito à utilização de piscina e sauna a vapor. “Entre os procedimentos inclusos nesta opção, estão: esfoliação facial, máscara de ouro, hidratação, esfoliação corporal e massagem relaxante com óleo medicado com ervas. Sem falar que este pacote também inclui dois cafés da manhã ou dois almoços, a escolha do casal, e duas Baby Chandon Passion para celebrar esse momento tão especial”, conclui Mônica. Vale lembrar que o MVogue Spa ainda disponibiliza suítes de luxo para este mesmo pacote, que incluem instalações com banheira e hidromassagem. Um deleite para o corpo e para a alma! Ideal para chegar às festas de final de ano, relaxado e revigorado!





Serviço:

MVogue Spa

Av. das Américas 8.585, Cobertura Roof Top – Vogue Square Fashion Hotel – Barra da Tijuca

Agendamento: 99959-9950