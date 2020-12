UM Gastronomia: o lugar para viver experiências únicas

Situado na Ilha da Coroa, nova empreitada combina cardápio original, ambiente descomplicado e contato com a natureza

Com o objetivo de oferecer uma experiência ímpar, os empresários Bruno Magalhães, Bruno Vaz e Conrado Rodrigues apresentam seu novo estabelecimento, o UM Gastronomia. Sócios de bares como Botero, Liga dos Botecos, Tango e Bucaneiros, o trio une experiências na boêmia gastronômica para criar um lugar surpreendente que reúne referências de estabelecimentos em cidades de praia pelo mundo e traz ao Rio de Janeiro um novo conceito.

Localizado na Ilha da Coroa, junto ao Canal da Barra, o estabelecimento conta com um belo visual que fica ainda mais encantador no pôr do sol – prometendo se tornar point para o happy hour. O ambiente tem inspiração mediterrânea, com a pegada de sofisticação descomplicada que tanto combina com o Rio. Cada detalhe do UM é pensado para fazer com que os clientes se sintam à vontade e vivam experiências memoráveis. Mais que um restaurante, é um espaço que reúne gastronomia, descontração e contato com a natureza; é um ponto de entretenimento para ir a qualquer horário.

O cardápio, assinado por Vaz e Magalhães, não se limita a um estilo de culinária e, sim, oferece variedade suficiente para agradar gostos distintos, mostrando aos clientes o resultado da combinação de técnica, criatividade e bons ingredientes. O variado menu é composto por pratos e drinks inéditos, criados para fazerem parte de momentos marcantes – a ideia é surpreender através da fusão de sabores e texturas.

No UM, o comensal poderá desfrutar de opções como a entrada mais exclusiva do cardápio, o Tutano glaceado com missô, chutney de tomate e torradas grelhadas. Outras entradas que merecem destaque são a Burrata caprese com focaccia de grana padano, o Carpaccio curado com aioli de trufas e o Ceviche com chicharrones de lula. De pratos principais, o Salmão grelhado com farofa de mariscos e curry amarelo se destaca por unir peixe e molho populares mas que não é tão comum de serem encontrados juntos. A Moqueca Thai, feita com peixe branco e camarões no leite de coco, arroz de amendoim e ervas e ceviche de banana também é um prato conceitual. O Mignon bordelaise, com mousseline de queijo trufado e farofa de pão de alho, e o UM Carbonara, com parma e avelãs, são apostas certeiras. De sobremesa, a UMA Torta de morango, com amêndoas, coulis de morango e gelato de iogurte, e o Brownie de Oreo com creme inglês de nutella, calda de bala toffee e gelato de vanilla chamam a atenção.

Vale mencionar que a casa dispõe de opções para quem quer ‘beliscar’, entre elas, snacks como a Pipoca de camarão e Chicken fingers. Para quem optar por uma salada, a Stilton Caesar leva alface romana, gorgonzola, molho caesar, grana padano, croutons em ghee e nozes pecans. As pizzetas, de longa fermentação ao estilo napolitano, têm farinha 00 e mozzarella fior di latte. Entre os drinks autorais, o Arriba Mango (Tequila, limão siciliano, purê de manga, soda de tangerina e espuma de gengibre) e Flor da Ilha (Gin, suco de abacaxi, xarope de cumaru, limão, espuma três cítricos e raspas de cumaru).

O UM chega para oferecer pratos autorais bem executados, com apresentação notável, sempre prezando pelo custo-benefício.

Serviço:

UM Gastronomia

Terça a domingo, de 12h às 0h30h

Endereço: Ilha da Coroa, 81 – Barra da Tijuca / Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3437-8009

http://www.umgastronomia.com.br/

Cartões de crédito: todos

Vale-refeição: todos

Capacidade: 180 lugares

Delivery: Rappi (em breve)