Um Refúgio dos Sonhos: Desvende os Encantos do Santa Teresa Hotel M Gallery

Santa Teresa Hotel M Gallery , no berço de Santa Teresa, na Rua Almirante Alexandrino, 660, em Santa Teresa, Rio de Janeiro.





Localizado em uma histórica fazenda de café de 1850, no coração do bairro de Santa Teresa, com decoração e arquitetura inspirada na época do cacau em um ambiente sofisticado e elegante com materiais nobres e ecológicos das terras e culturas do Brasil, o Hotel Santa Teresa MGallery é um verdadeiro oásis em meio a cidade do Rio de Janeiro. Para quem busca privacidade e elegância, o Hotel Santa Teresa MGallery possui personalidade única e gastronomia de alta qualidade que refletem a cultura local, mantendo também práticas de sustentabilidade e de ligação com a comunidade.

Ao entrar nos quartos desse maravilhoso hotel deixe-se envolver pela atmosfera calma, charmosa e luminosa. Cada aposento, meticulosamente decorado com o exclusivo design tropical, apresenta materiais naturais como algodão cru, linho, fibras de coco, bananeira, bacaba e madeiras tropicais. Aqui, o conforto luxuoso encontra a arte brasileira, proporcionando uma estadia inesquecível.



No restaurante Térèze, você será levado a uma viagem gastronômica, onde a cozinha contemporânea encontra as raízes latino-americanas. Com uma seleção de pratos criativos e saborosos, destacando os produtos regionais, sua experiência culinária será elevada a um novo patamar. Desfrute do ambiente íntimo e da bela vista para o bairro de Santa Teresa enquanto saboreia cada mordida.

No Bar dos Descasados, brinde à vida enquanto aprecia o pôr do sol em nossa varanda panorâmica. Sinta-se em casa em um ambiente descolado e aconchegante, perfeito para descontrair e desfrutar de momentos especiais



Com programação musical semanal, o descolado Bar dos Descasados já é referência no Rio e recebe todos aqueles que gostam de brindar a vida, sendo o lugar ideal para comemoração de eventos sociais ou corporativos com vista panorâmica da varanda para um admirável pôr-do-sol, além de uma apetitosa carta de drinks.

Com localização privilegiada, a piscina do hotel possui uma vista incrível de Santa Teresa até a Baía de Guanabara, transformando o banho de piscina em uma experiência inesquecível.

Relaxe e renove-se no Le Spa do Santa Teresa Hotel. Deixe os terapeutas especializados levarem você a uma jornada de tranquilidade e renovação, utilizando óleos essenciais e ingredientes naturais para proporcionar um verdadeiro bem-estar para corpo e mente.

Pacotes especiais que prometem transformar a experiência do hóspede. Com massagem corporal, massagem e banho de imersão; massagem desintoxicante com máscara de argila e esfoliação corporal, massagem corporal com óleo de café verde, esfoliação com abricó, máscara facial com frutas tropicais e banho de imersão com óleos essenciais do Brasil, além de, disponibilizar o uso da piscina para o dia do tratamento. Todos os tratamentos devem ser reservados antecipadamente.

E para uma pausa gourmet excepcional, nossa MGallery Gourmet Experience o aguarda.

A gastronomia do hotel fica por conta da chef Luanna Malheiros. Descubra a culinária criativa e contemporânea do restaurante Térèze, que celebra os sabores regionais com um toque latino-americano, enquanto aprecia um ambiente excepcional.

Experiências que o hotel pode proporcionar aos hospedes.

Proporcionamos experiências únicas no bairro de Santa Teresa e arredores.

Além disso, o hotel oferece a seus hóspedes experiências únicas para enriquecer sua estadia. Explore o charmoso bairro de Santa Teresa com guias locais credenciados, visite ateliês de artistas contemporâneos e desfrute de um passeio de veleiro pela Baía de Guanabara ao entardecer. Sinta-se no topo do mundo com voos panorâmicos de helicóptero, deguste cafés e caipirinhas aos finais de semana ou participe de um emocionante atelier do café do Brasil.

Venha se hospedar no Santa Teresa Hotel M Gallery e descubra uma experiência única, onde cada detalhe é pensado para tornar sua estadia inesquecível. Permita-se viver momentos de encantamento, relaxamento e deleite em um lugar que captura a essência do Rio de Janeiro e de sua história.

“Uma experiência inesquecível no Santa Teresa Hotel M Gallery: um refúgio encantado para celebrar o amor.”

O especialista em harmonização facial, Dr. Fabio Barros, decidiu celebrar seus 2 anos de casado em grande estilo. Ao entrar em sua suíte, ele foi surpreendido por um mimo especial: um espumante delicadamente gelado acompanhado por uma torta simplesmente espetacular.

“Tive o prazer de desfrutar dois dias de paz e conforto nesse hotel lindo e exuberante que é o o MGallery, um verdadeiro refúgio em pleno Rio de Janeiro !!

O cuidado nos pequenos detalhes deixam a experiência incrível!! Vale muito a pena !!!”

A atmosfera acolhedora e encantadora do hotel envolveu o Dr. Fabio desde o primeiro momento. A área de lazer e todas as comodidades oferecidas pelo hotel proporcionaram momentos de encantamento e relaxamento.

“Eu fui verdadeiramente surpreendido pela atenção aos detalhes e o cuidado em tornar nossa estadia memorável”, declara o Dr. Fabio Barros.

No Santa Teresa Hotel M Gallery, cada momento é especial. A combinação perfeita entre conforto, sofisticação e hospitalidade fez com que a celebração de aniversário de casamento do Dr. Fabio se tornasse uma experiência única e inesquecível.

Venha você também se encantar e vivenciar momentos especiais no Santa Tereza Hotel M Gallery, onde a magia do Rio de Janeiro se encontra com o charme de Santa Tereza.

Visite: www.santateresahotelrio.com/pt-br/

Sobre MGallery Hotel Collection



A marca MGallery Hotel Collection seleciona e faz a curadoria de propriedades únicas em todo o mundo, formando uma coleção histórica de hotéis boutique com alma verdadeira, onde histórias cativantes são vividas e compartilhadas. Com mais de 100 propriedades, cada MGallery conta uma história única inspirada em seu próprio passado marcante ou no destino que chama de lar. Do design sob medida e mixologia sensorial ao bem-estar dedicado ao autocuidado diário, os hotéis MGallery são lugares onde os hóspedes podem desfrutar de uma experiência de viagem requintada e diferenciada, em ambientes elegantes e singulares. Propriedades bem conhecidas da MGallery Hotel Collection incluem Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum Melbourne, na Austrália, Muse Bangkok Langsuan, na Tailândia, e Hotel des Arts Saigon, no Vietnã. A MGallery Hotel Collection faz parte da Accor, grupo de hotelaria líder mundial com mais de 5.300 propriedades em mais de 110 países, sendo também uma marca presente no ALL – Accor Live Limitless – programa de fidelidade lifestyle que oferece acesso a uma ampla variedade de recompensas, serviços e experiências.



mgallery.com | all.accor.com | group.accor.com

Fonte: www.turistandonorio.com.br