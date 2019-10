UMA NOITE EM LAS VEGAS: Uma Homenagem a ANDREA BOCCELLI & CELINE DION por Wladimir Cabanas e Tania Novak Apelbaum

O tenor Wladimir Cabanas e a soprano Tania Apelbaum Novak apresentam o show “UMA NOITE EM LAS VEGAS Com ANDREA BOCCELLI & CELINE DION: Uma Homenagem” no Teatro Municipal de Niterói, em única apresentação o dia 18 de outubro/2019, 20h.

O produtor cultural João Luiz Azevedo orgulhosamente apresenta o show musical UMA NOITE EM LAS VEGAS com ANDREA BOCCELLI & CELINE DION: Uma HOMENAGEM com o tenor Wladimir Cabanas e a soprano Tania Apelbaum Novak acompanhados pelos músicos Flávio Copolla no teclado, Francisco Nilson no contrabaixo, Ayres Atayde na bateria, Leandro Donato na guitarra e Oswaldo Carvalho no violino.

Mais uma vez o tenor Wladimir Cabanas e a Soprano Tania Apelbaum Novak se unem para homenagear mais um ícone da música internacional. Dessa vez são 02 ícones: Andrea Boccelli e Celine Dion.

Há três anos estrearam o espetáculo “Loucos por Barbra” que homenageava a cantora americana Barbra Streisand.

Em 2018 estrearam o “Tributo a Julio Iglesias” e esse ano de 2019 uniram forças para homenagear mais dois ícones da música internacional; o tenor italiano Andrea Bocelli e a cantora canadense Celine Dion.

Dessa vez Wladimir e Tania poderão explorar as suas versatilidades vocais de cantar o lírico e o popular, pois o universo vocal de Dion & Bocelli permitem.

Lembrando …

Andrea Bocelli recebeu vários prêmios em sua carreira, tanto no mundo da opera como na música pop como, quando ganhou o Festival de San Remo.

Os dois artistas tiveram a oportunidade de gravar com Luciano Pavarotti aproximando o lírico do popular.

Celine Dion sempre foi respeitada pelo seu refinamento vocal, misturado com seu estilo soft rock, R&B e sua grande extensão vocal para uma cantora popular.

Interpretar estes dois grandes ícones da musica mundial é um desafio interpretativo e técnico onde Wladimir e Tania se superam e executam com perfeição canções que se tornaram assinaturas destes artistas internacionalmente, como “My Heart Will Go on” do filme ‘Titanic’ , na voz de Celine Dion , como “Caruso” na voz de Andrea Bocelli.

Juntos, Wladimir Cabanas & Tania Novak Apelbaum interpretam os grandes duetos gravados por Boccelli & Dion, como o famoso “The Prayer” e outros duetos que os dois gravaram com outros artistas como Andrea Bocelli & Luciano Pavarotti na versão italiana de “Ave Maria do Morro” e o famoso tema-canção título do filme ‘A Bela e a Fera’, “The Beauty and The Beast” que Celine gravou com Peabo Bryson e que trouxe para ela o verdadeiro reconhecimento mundial.

A dupla garante um show eclético, com vários estilos que agradará a todos de bom gosto …

Quem assistir vai gostar …

UMA NOITE EM LAS VEGAS: UMA HOMENAGEM A ANDREA BOCELLI & CELINE DION pelo tenor Wladimir Cabanas e a soprano Tania Apelbaum Novak acompanhados pelos músicos Flávio Copolla (teclado), Francisco Nilson (contrabaixo), Ayres Atayde (bateria), Leandro Donato (guitarra) e Oswaldo Carvalho (violino).

Figurino: Francy Cytryn.

Cenário: Fabiana Barrocas

Produção, Assessoria de Imprensa e Marketing: João Luiz Azevedo

Livre para todas as idades

Duração: 80 minutos.

Teatro Municipal de Niterói

Rua Quinze de Novembro 35 – Centro – Niterói – Tel.2620-1624

Dia 18 de Outubro / sexta feira 19h

Preço dos Ingressos: R$ 60,00 / R$ 30,00

Próximas apresentações:

Dia 06 de Novembro / 2019 – Quarta Feira 19:30h no Teatro Rival BR –

Dia 23 de Novembro / 2019 – Sábado 21h no Teatro Fernanda Montenegro (Curitiba/Paraná)