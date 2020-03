Uma universidade que nasceu no improvável

A história do menino que queria estudar e acabou transformando um lixão abandonado em um dos maiores grupos educacionais do Brasil

Os tempos eram difíceis no início da década de 60 e, inevitavelmente, todos da família de Wilson precisavam uns dos outros. Diante da escassez, o menino fez sua parte: começou a catar gar­rafas no “lixão” próximo de sua residência, trocá-las por limões na Fazenda São Bonifácio e vender as frutas em estabelecimentos comerciais de sua cidade, Maringá/PR.

Ao pisar com cuidado naquele imenso “chão de lixo” a procura de algo útil, Wilson não imaginava que no futuro aquele mesmo lugar seria muito mais do que um depositório de restos e coisas abandonadas; seria uma “avenida de conhecimento”, cheia de vida, abrindo passagem para potencialidades, agregando ideias, informações e – acima de tudo – pessoas dispostas a transformar e a serem transformadas pela educação.

Décadas depois, no mesmo local do antigo lixão, Wilson de Matos Silva ergueu os primeiros prédios do campus da Unicesumar – uma instituição de ensino pujante, inovadora e em plena expansão em todo o Brasil.

De origem simples, o fundador da Unicesumar vem de uma família de trabalhadores rurais e porcenteiros do café. Os pais foram pouco à escola, e os irmãos só conseguiram concluir os estudos mais tardiamente. Já Wilson era persistente: começou o primeiro ano letivo por três vezes – aos 7, 8 e 9 anos –, mas foi obrigado a parar, pois precisava ajudar a família na colheita do café. Interrompeu os estudos, mas jamais desistiu.

Espelhos para o futuro

“Escolas não devem ser retrovisores do passado, mas sim espelhos do futuro”. A frase, citada tantas vezes por Wilson Matos em suas palestras aos novos alunos, traduz bem o ímpeto de inovação presente na Unicesumar. Foram muitas as ideias inovadoras implementadas pela instituição ao longo de 30 anos de existência, como o início da Educação a Distância quando a modalidade ainda não era conhecida, o monitoramento online do desempenho de alunos e professores, o material pedagógico com realidade aumentada e gamificação, as metodologias ágeis, os cursos híbridos, além de ações culturais marcantes como a criação da Orquestra Filarmônica, do Museu, da construção da Capela Cristã, entre outros.

A tecnologia sustentável pode ser percebida na própria estrutura física do campus de Maringá, com a implemen­tação de energia eólica e fotovoltaica, locais de trabalho sem paredes e fios no prédio administrativo, além de quilômetros de cabos de fibra ótica espalhados pelo campus que já tem 100.000m² de área construída.

Em suas três décadas, a Unicesumar colhe resultados. Cresceu 1.000% em número de alunos nos últimos 10 anos e está entre os dez maiores grupos educacionais do Brasil, com mais de 700 polos de EAD. Sua qualidade é comprovada, com IGC 4 por nove anos consecutivos e Conceito Máximo Institucional.

O menino que gostava de estudar e que enfrentou a pobreza, catando garrafas em um lixão desativado, tornou-se um dos maiores educadores do Brasil. A inspiradora trajetória de Wilson de Matos Silva é uma prova de que, como dizia Nelson Mandela, “a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”.