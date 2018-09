Projeto Turista Cidadão fará uma viagem no tempo pelas ladeiras de Santa Teresa

Os participantes também conhecerão as casas e as ruas onde viveram artistas, como Carmem Miranda, Manuel Bandeira, Pixinguinha e o cantor Taiguara

Rio de Janeiro – setembro 2018 – Assim como a novela “O Tempo Não Para”, da TV Globo, os cariocas e os visitantes da nossa cidade terão uma grande oportunidade de viajar até o passado e, depois, poderão comparar as paisagens e as construções com o tempo presente. É que no dia 29 de setembro (sábado), a partir das 9h, será realizado mais uma edição do Projeto Turista Cidadão, promovido pelo curso de Turismo da Estácio e coordenado pelo professor e guia de turismo Kadu Guimarães. Este tour virtual e físico percorrerá a pé as ruas de um dos bairros mais fascinantes do Rio de Janeiro: Santa Teresa.

Durante a “viagem” por Santa, os participantes também vão conhecer as casas e ruas onde viveram artistas como Carmem Miranda, Manuel Bandeira, Pixinguinha e o cantor Taiguara, além do Convento de Santa Teresa (que deu origem ao povoamento do antigo Morro do Desterro); a antiga via do Aqueduto Carioca que desemboca nos Arcos da Lapa; o Largo do Curvelo com o Parque das Ruínas e o Museu Chácara do Céu; o Largo dos Guimarães com seu polo gastronômico e os recantos mais encantadores e secretos do bairro como as Ruas Triunfo e Filadélfia. O público também ficará a par das histórias de alguns dos restaurantes e bares mais tradicionais do bairro, como o Armazém São Thiago (o famoso Bar do Gomes), o Bar do Arnaudo e a Adega do Pimenta.

No dia do evento, que é gratuito (porém, os organizadores aceitarão doações de alimentos não-perecíveis), os participantes vão acessar a página do Facebook TURISTA CIDADÃO RJ e, por meio dele, será possível baixar um aplicativo digital com fotos e ilustrações de época, trazendo informações sobre ruas, chácaras, chalés e castelos, fatos históricos, personalidades marcantes e a vida cotidiana da região desde o século 18 até os nossos dias. O ponto de encontro do grupo será na Estação do Bonde de Santa Teresa – que fica na Rua Lélio Gama (transversal à Avenida Chile – ao lado do edifício da Petrobras). O Projeto Turista Cidadão é completamente gratuito, mas quem quiser subir e retornar de bondinho terá que pagar o valor do bilhete de bonde à parte e será conduzido por um dos motorneiros mais antigos do bonde: o Marquinhos. O Turista Cidadão fará uma homenagem ao motorneiro de bonde que faz parte da vida de Santa Teresa desde 1897. A galera que não quiser seguir de bonde poderá se encontrar com o grupo às 11h, na estação do Largo do Curvelo, subindo a pé a pela escadaria Selarón na Lapa.

Segundo o guia de turismo Kadu Guimarães – idealizador e coordenador do Projeto Turista Cidadão e do curso de Turismo da Estácio – a atração é uma grande oportunidade dos cariocas conhecerem a própria cidade. “O tour virtual fará com que os cidadãos visualizem antigas chácaras, castelos, palacetes, chalés, ateliês de arte e jardins em contraste com os mesmos locais hoje em dia, tipo uma experiência de realidade aumentada”, comenta Kadu Guimarães.

SERVIÇO:

Evento – Projeto Turista Cidadão Rio de Janeiro

Data – 29 de setembro – sábado

Horário – Início às 9h (1º grupo subindo de bonde) e às 11h (2º grupo subindo a pé).

GRATUITO (Os organizadores aceitarão um 1 Kg de alimentos não-perecíveis). O transporte opcional de bondinho ida e volta deverá ser pago. Os 50 primeiros a chegar na Estação do Bonde no Centro terão direito a uma tarifa promocional de R$ 10,00, utilizando-se de bondes exclusivos para o projeto. Os demais pagam o preço regular do bilhete que é R$ 20,00

Local – Pontos de encontro – Estação do Bonde de Santa Teresa – que fica na Rua Lélio Gama (transversal à Avenida Chile – ao lado do edifício da Petrobras // Estação do Largo do Curvelo (subindo a pé a partir da Escadaria Selarón ou de carro e encontrando-se com o grupo no Curvelo)