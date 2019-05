Unimed-Rio oferece mais de 50 aulas gratuitas por semana para estimular vida mais saudável

Se o motivo para não fazer atividade física era falta de dinheiro para se matricular na academia, a Unimed-Rio apresenta uma solução que está fazendo a cabeça dos cariocas. Alinhada à sua campanha institucional Mude 1 Hábito, que estimula a prática de ações para uma vida saudável, a cooperativa oferece aulas gratuitas de diversas modalidades, em vários pontos da cidade e nos mais diversos horários.

De segunda a domingo, é possível realizar uma ou mais atividades físicas oferecidas pela Unimed-Rio em 12 lugares do Rio: Arpoador, Barra (Península e entre os postos 2 e 3), Copacabana (posto 4), Leblon (Praça Zózimo do Amaral), Lagoa (Arena Lagoa, Parque das Figueiras e Palaphitas), Parque Madureira (portão 3), Engenhão (Praça do Trem), Campo Grande (Praça Telmo Gonçalves Maia) e Maracanã (portão 8 C).

São aulas de Yoga, HIIT, beach workout, corrida e Pura Vida, metodologia de treino funcional que só utiliza o peso do corpo. Comandando todas essas atividades, a Unimed-Rio conta com um time de peso de professores, referências em suas áreas de atuação: Renata Mozzini, Ingrid Antunes, Fabi Jung e Tassia Hage, na Yoga; Thi Ferreira e Pedro Pires, no Pura Vida e na corrida; Fernando Duarte e PH no HIIT; e Telmo Lima no Beach Workout.

Na Arena Lagoa, o maior HUB gratuito de esporte, cultura e saúde da Lagoa Rodrigo de Freitas, localizada em frente ao Parque da Catacumba, a programação é diferenciada. Lá, acontecem aulas de funcional, fit dance, corrida, alongamento e cross training. Com 120m², a Arena tem vestiários femininos e masculinos com toda a infraestrutura para suporte aos praticantes de atividades da região, onde circulam diariamente cerca de 15 mil pessoas. Aberto em fevereiro, o espaço tem o patrocínio da Unimed-Rio.

Com horários diversos, as aulas ficam disponíveis no aplicativo Mude Fit (disponível na Apple Store e Play Store) e podem ser agendadas com 24 horas de antecedência do horário marcado, com exceção para o calendário da Arena Lagoa. O agendamento para as aulas realizadas neste espaço devem ser feitas via direct no perfil da Arena no Instagram @arenalagoario ou por meio do e-mail arenalagoario@gmail.com. A programação é divulgada mensalmente.

