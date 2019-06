Unimed-Rio promove aulão gratuito de Yoga neste sábado no Arpoador

Ação será em comemoração ao Dia Internacional da Yoga e tem objetivo de estimular a prática de atividades físicas



Neste sábado (22/06), o Arpoador será palco de um aulão gratuito de yoga promovido pela Unimed-Rio em comemoração ao Dia Internacional da Yoga. Na ocasião, as professoras Ingrid Antunes, Fabi Jung, Tássia Hage, Carol Medon e Karina Marckmann promoverão um momento de relaxamento e bem-estar em um dos cartões postais mais bonitos da cidade.

Os interessados deverão se inscrever, com antecedência máxima de 24 horas por meio do aplicativo Mude Fit. O aulão terá início às 7h30 e contará com a participação de duas professoras convidadas, Ana David e Lu Brite, que comandarão o Kirtan, um processo milenar no qual é trabalhada a espiritualidade por meio do canto de devoção. As vagas são limitadas a 200 pessoas.

Serviço:

Aulão Mude 1 Hábito em comemoração ao Dia Internacional do Yoga

Local: Arpoador

Horário: 7h30 às 9h30

Inscrição: aplicativo Mude Fit

Sobre o Mude 1 Hábito

Mude 1 Hábito é uma campanha institucional da Unimed para estimular a prática de ações para uma vida mais saudável. No Rio, a cooperativa, além de promover a adoção de bons hábitos por meio de campanhas outdoor e em suas redes sociais, oferece aulas gratuitas de diversas modalidades em vários pontos da cidade. Mais informações: www.unimedrio.com.br/mude-1-habito