UNINASSAU lança oficinas e cursos gratuitos no Rio de Janeiro

A UNINASSAU Rio de Janeiro realiza entre os dias 23/01 e 06/02 o projeto “Capacita” no

Rio de Janeiro. O programa conta com mais de 25 cursos e oficinas de diversas áreas do

conhecimento disponibilizados de forma gratuita. Totalizando mais de mil vagas, o projeto

engloba as seguintes áreas: Medicina Veterinária, Direito, Odontologia, Enfermagem,

Educação Física, Artes Visuais, Ciência da Computação e Psicologia. Segundo Michele de

Mello, coordenadora acadêmica da unidade, o projeto é uma grande oportunidade de

conhecimento e aperfeiçoamento.

Além de possuir entrega de certificado e proporcionar uma aprendizagem rápida e prática, o

“Capacita” contará com o suporte de coordenadores de curso e professores altamente

qualificados do mercado. Além de ter contato próximo com profissionais especializados

nessas áreas de conhecimento, os interessados terão acesso ao ambiente universitário e

toda estrutura oferecida pela unidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas

através do link disponível no Instagram da UNINASSAU Rio de Janeiro (@uninassau.rj) até

o início do programa ou até as vagas terminarem.

Karla Redig, diretora da unidade do Rio de Janeiro, reforça o objetivo educacional e social

do projeto. “O Capacita é uma forma da UNINASSAU Rio devolver um pouco para a sua

comunidade oferecendo acesso gratuito aos seus cursos e oficinas profissionalizantes com

emissão de certificado ao final do curso. Esperamos preencher todas as 1300 vagas que

estamos ofertando para esses cursos, uma vez que são temas atuais e de relevância social

e profissional”.

Evento: Capacita

Data: 23 de janeiro até a 06 de fevereiro

Horário: Varia de acordo com o curso/oficina

Local: R. Marquês de Abrantes, 55 – Flamengo, Rio de Janeiro

Mais informações: Leticia Renata de Barros Porat, assessora de imprensa da UNINASSAU – RIO

(21)998630506