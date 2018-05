UNISUAM promove vestibular com bolsa integral

Até 16 de maio os candidatos podem se inscrever para o Vest Solidário UNISUAM, processo seletivo que fornece bolsa integral de estudos. A inscrição é gratuita no Portal UNISUAM, https://www.unisuam.edu.br/ ou em um dos laboratórios de qualquer unidade da instituição. Para se inscrever bastará preencher o requerimento de inscrição, o questionário da pesquisa Vest UNISUAM 2018/2 e a ficha socioeconômica. A prova acontece no dia 20 de maio, às 10h, na Unidade de Bonsucesso.

– Mantendo o aluno sempre em primeiro lugar, nossa missão é promover o desenvolvimento do ser humano, oferecendo um ensino de qualidade. Não medimos esforços para promover a mobilidade social e fazer a diferença na vida das pessoas. São 50 anos no ramo acadêmico transformando a realidade de muitos estudantes – analisou Arapuan Netto, reitor da UNISUAM.

O candidato poderá escolher entre mais de 30 cursos de Graduação nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra e Ciências Humanas e Sociais e antes da avaliação deve apresentar o “Protocolo de Inscrição no Processo Seletivo Solidário”, recebido no ato da inscrição, juntamente com o documento original de identificação. Para concorrer à bolsa, os únicos pré-requisitos são ter renda de até um salário mínimo e meio por mês e não ter diploma de curso superior.

SERVIÇO

Inscrições: www.unisuam.edu.br

Informações: 3882-9797 / 3976-9797

