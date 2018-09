URUKUM PARTICIPA DA 19ª EDIÇÃO DO RIO RESTAURANT WEEK

Entre os dias 28 de setembro e 21 de outubro os amantes da boa mesa vão ter um motivo a mais para comemorar e preparar o paladar para excelentes sabores: é que, durante o período, acontecerá a 19ª edição do Rio Restaurant Week, evento consagrado no Rio, que reúne os melhores restaurantes da cidade preparando menus fixos, a preços democráticos, disseminando a boa gastronomia para o público.

Este ano, o tema do evento é “Menus de Sucesso”, no qual as casas participantes de outras edições poderão revisitar, com algumas alterações, seus cardápios mais vendidos ao longo da trajetória Restaurant Week. Já os restaurantes que participam pela primeira vez podem aproveitar a oportunidade para expor seus carros-chefes mais vendidos.

É o caso do Urukum, restaurante especializado em gastronomia brasileira, localizado na Marina da Glória. O lugar oferece uma das mais belas vistas da cidade – de frente para a Baía de Guanabara – e possui o perfil de uma cozinha criativa, autoral e de sabores de diversas regiões do país.

Para o Rio Restaurant Week, a casa terá menus fixos para o almoço (R$55 por pessoa) e jantar (R$68 por pessoa), em três etapas, ou seja, com entrada, prato principal e sobremesa.

No menu de almoço, os comensais poderão escolher, como entrada, o saborosíssimo Medalhão de Berinjela com Quinoa (foto), que traz a berinjela assada, acompanhada de quinoa temperada no estilo tabule e servida com molho de pasta de gergelim. Outra opção é o Guacamole Mineiro, feito de jiló refogado com calabresa e temperado com limão, tomate, coentro e pimenta. Servido com chips de milho. Hum…

Já entre os pratos principais, as opções ficam por conta do suculento Medalhão de Mignon acompanhando de creme de raízes e feijão tropeiro. Tem também o Frango do Campo (foto), que leva à mesa um tenro ballotine de frango recheado com taioba e ricota, sobre creme de milho verde e servido com legumes grelhados ou o Risotto Mix de Cogumelos, versão vegetariana com cogumelos paris, shitake e funghi. Sem dúvida, muito especiais!

Para adoçar o paladar ao final da refeição, as sobremesas não deixam a desejar. Os clientes poderão escolher entre o Brownie artesanal desconstruído (foto) com calda de Nutella e sorvete de café. Ou o Rocambole de churros recheado com doce de leite (foto), enrolado no açúcar e canela, e servido com ganache de chocolate. Dúvida cruel…

O menu do jantar também promete. Para as entradas, o Urukum selecionou o Linguine de chuchu com camarão (foto) marinado no limão e gengibre, servido com ervas aromáticas e pimenta dedo de moça. Ou o Salpicão vertical (foto) de legumes e peito de boi desfiado ao molho da casa,servido com palhas de batata doce e beterraba ou também o Guacamole Mineiro, feito de jiló refogado com calabresa e temperado com limão, tomate, coentro e pimenta.

Entre as estrelas principais, reinam o Namorado em crosta de ervas com vatapá, brandade de chuchu e vinagrete de banana. Que divide a cena com o Barreado Paranaense (foto) como opção e traz um blend de carnes ensopadas na panela de barro com vinagrete de banana, coberto por uma tampa de mandioca temperada e servido com farofa de flocos de milho. Ou o Baião de Dois Vegano, uma releitura vegana do clássico nordestino, preparado com feijão fradinho, arroz integral, cebola roxa, pimentões e bem temperado com pimenta-do-reino, cominho e sal. Maravilhosos!

Para as sobremesas, a casa selecionou o refrescante Sorvete de Tapioca com calda de maracujá e farofa doce de gengibre e limão. Ou o indescritível Prestigioso ( foto), que surpreende com os macios bolinhos de tapioca com coco recheados com chocolate, fritos e servidos sobre ganache de chocolate e lascas de coco. São de dar água na boca!

Vale lembrar que, somados aos valores do menu, tanto no almoço como jantar, serão acrescidos R$ 1,00 por pessoa à conta. Isso se deve à tradicional ação social do Rio Restaurant Week, que destina esses valores arrecadados ao Instituto da criança, que atua na realização de projetos educacionais para o desenvolvimento comunitário.

Ficou com vontade?! Então aproveite o Rio Restaurant Week para se deliciar com os menus do Urukum. Além da experiência gastronômica, a casa conquista os clientes com uma atmosfera aconchegante, repleta de bom gosto na decoração, modernidade e conforto, sem esquecer da atenção aos pequenos detalhes, desde o momento em que se chega até a despedida.

Serviço:

Urukum

Av. Infante Dom Henrique, S/N – Marina da Glória – (21) 2556-1201Seg. a ter. do meio-dia às 16:00; Qua. a Sex. do meio-dia às 22h, Sábado e Domingo do meio-dia à meia-noite (inclusive feriados).

Site: www.urukumrio.com.br

Siga: @urukumlounge