V Congresso Internacional Hearing and Balance 2020 reúne Profissionais da Saúde para a atualização de diagnóstico e tratamento da Surdez.

Dra. Andrea Pires de Mello

Evento que começou no último dia 10/02 e acontece até o dia 12/02, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, reúne Otorrinos, Fonoaudiólogos, Médicos, Psicólogos, Enfermeiras e Assistentes Sociais, que estão participando de sessões de discussão de casos, atualização de diagnóstico e tratamento e oficinas práticas, aonde os participantes estão tendo a oportunidade de treinar hands on, assistir cirurgias ao vivo e interagir com o professor, além das exposições teóricas…



Entre os participantes do Evento deste ano está a Otorrinolaringologista – Dra. Andrea Pires de Mello, Chefe do Centro de Pesquisa da Audição e Equilíbrio da Clinica Pires de Mello e Mestre pela Fiocruz.

.

O V Congresso Internacional Hearing and Balance 2020 é uma oportunidade de troca de conhecimento e vivência, como também de obter atualizações muito importantes na área da Audição e Surdez!

.

Hearing and Balance 2020

Data: de 10/02 a 12/02

Local: Centro de Convenções Rebouças (Av. Rebouças, nº 600, São Paulo, SP)