V-TRIX volta ao Barril 8000 na última feijoada do ano

Depois do sucesso de sua estreia no Barril 8000 Méier a banda V-TRIX volta ao palco da casa, domingo, 17 de dezembro, a partir das 14h, para animar a Feijoada do Barril. Será a última oportunidade para reencontrar amigos, comer uma deliciosa feijoada e assistir um divertido show.

– Eles realmente são incríveis e muitos pediram para voltar a fazer evento com a V-TRIX. Então neste nosso último encontro de 2017 vamos oferecer um espetáculo incrível desta banda. Venham se divertir! – convida o produtor o produtor Pedrinho Fernandes.

A banda V-TRIX apresenta sucessos de Michael Jackson, Legião, Madonna, Tim Maia, até o sertanejo e ‘arrocha’, porém com uma característica marcante: os cantores representam os ídolos, trocando de figurino e dançando, numa animada apresentação teatral.

Antes e nos intervalos DJ´s agitam a pista com vários ritmos e haverá promoção de bebidas no domingão do Barril 8000 Méier.

SERVIÇO

Banda V-TRIX – 17/12, a partir das 14h – Barril 8000 Méier. – Rua Adolfo Bergamini, 371. Tel: 3647-2126 / 3822-1148 – Ingressos a partir de R$ 30,00