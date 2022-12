Vasco anuncia a contratação de Pedro Raul

O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação do centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do último Brasileirão emprestado ao Goiás, com 19 gols. O jornalista Venê Casagrande informa que o Gigante da Colina pagará ao Kashiwa Reysol, do Japão, os 2 milhões de dólares, cerca de 10,4 milhões de reais, referentes à compra em uma única parcela em janeiro. O jogador de 26 anos assina contrato até dezembro de 2025.