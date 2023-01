Vasco anuncia a contratação de Pumita Rodríguez

O lateral-direito Pumita Rodríguez foi oficialmente anunciado, e se torna mais um reforço do Vasco para a temporada de 2023, que marca sua volta à Série A do Brasileirão.

Ele se destacou pelo Nacional em 2022, onde foi campeão uruguaio e atuou com Luis Suárez e Felipe Carballo, dois atletas que foram anunciados pelo Grêmio.

Além disso, esteve presente no elenco do Uruguai na Copa do Mundo de 2022, onde foram eliminados na fase de grupos. Jogador de 25 anos realizou exames médicos e assinou contrato válido até o final de 2026 com o Gigante da Colina.