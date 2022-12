Vasco anuncia sua nova comissão técnica

Nesta terça-feira, o Vasco anunciou que chegou a um acordo com o técnico Maurício Barbieri. Junto dele chegam os auxiliares Maldonado e Gustavo Araújo. Além disso, Abel Braga será o novo Diretor Técnico do Cruzmaltino. Essas são as primeiras mudanças da 777 Partners para a temporada 2023.

Barbieri deixou o Red Bull Bragantino próximo ao final do último Brasileirão, após dois anos no clube paulista. Comandou o time em 151 jogos, conquistando 58 vitórias, 45 empates e 51 derrotas. Foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021, perdendo a final para o Athletico-PR.

“Maurício Barbieri é um jovem que vem de três anos dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, com objetivos muito semelhantes, em nível mundial, com o Vasco. É um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023: agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento de talentos, potencializar jogadores para fins esportivos e financeiros. Estou convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, da 777, e do diretor técnico. O Abel participou ativamente da opção do Mauricio como técnico”, disse Paulo Bracks em entrevista coletiva.