Vasco anunciou Jair, Ivan, Orellano e como novos reforços para 2023

Ainda formando seu elenco para 2023, o Vasco anunciou as contratações do volante Jair, do goleiro Ivan e do atacante argentino Orellano.

Jair deixa o Atlético-MG após quatro temporadas, onde conquistou títulos como Copa do Brasil e Brasileirão. Foi eleito o melhor da posição no histórico campeonato brasileiro do Galo em 2021. O jogador assume a história camisa 8 do Gigante da Colina.

Aos 25 anos, Ivan estava emprestado pelo Corinthians ao Zenit, da Rússia, porém retornou ao Brasil e fechou um novo vínculo de uma temporada com o clube carioca, com opção de compra. Após o período ele pode retornar para São Paulo ou fechar em definitivo com o Vasco. O goleiro começou a carreira na Ponte Preta, onde sempre foi tratado como uma promessa.

Luca Orellano pertencia ao Véllez, e já chegou a enfrentar o Flamengo pela Libertadores. É um ponta muito veloz e ágil, porém ainda precisa ser melhor lapidado na parte de finalização. Maurício Barbieri o conhece, e tem experiência em trabalhar com jovens.

Elenco principal do Vasco está na Flórida, nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos, contra River Plate (17/01) e Inter Miami (21/01).