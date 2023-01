Vasco enfrentará River Plate hoje em amistoso na Flórida. Confira detalhes!

Iniciando os trabalhos de pré-temporada, os novos reforços do Vasco irão estrear hoje (18), contra o River Plate, em amistoso válido na Flórida às 21h30 (Brasília). No dia 21, o Gigante da Colina enfrentará o Inter Miami, dos brasileiros Jean Motta e Gregore.

O clube argentino conta com jogadores conhecidos por aqui: Borja, Nico de la Cruz, Nacho Fernández e Esequiel Barco. Ivan, Jair, Pumita Rodríguez, Orellano, Lucas Piton, Léo Pelé, Pedro Raul e Alex Teixeira estão entre os relacionados do Cruzmaltino, e estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri.

O jogo será transmitido na ESPN (Star+) e na CazéTV (YouTube e Twitch).