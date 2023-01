Vasco negocia com campeão do mundo pela Argentina, diz jornalista

Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o Vasco negocia com o Sevilla, da Espanha, a contratação do atacante Papu Gómez, de 34 anos. Ele foi campeão do mundo pela Argentina no Catar no ano passado. Caso houver acordo entre os dois clubes, o atleta aceitaria o desafio de jogar no Brasil.

O jogador viveu seu auge na carreira na Atalanta, da Itália, onde defendeu de 2014 até janeiro de 2021. Por lá, fez boa campanha no campeonato italiano e disputou, inclusive, a Champions League. Pela seleção nacional, além do título mundial, conquistou Copa América e Finalíssima, contra a Itália, campeã da Eurocopa naquela ocasião.

Na atual temporada, disputou 20 jogos, onde foi titular em 12. Não balançou as redes, mas deu três assistências. Estatísticas do portal Sofascore.