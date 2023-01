Vasco perde para o River Plate na estreia do elenco principal

A estreia do elenco principal do Vasco em 2023 foi marcada pela derrota para o River Plate por 3 a 0, em amistoso na Flórida. Esse foi o time titular escalado por Maurício Barbieri: Alexander; Pumita, Miranda, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Figueiredo e Nenê; Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.

O placar não reflete o que foi o jogo. O Gigante da Colina começou bem, e chegou algumas vezes ao ataque, porém o clube argentino soube explorar e ser fatal nos momentos de falha defensiva do adversário. Emanuel Mammana abriu o placar aos 23 minutos, após levantamento de Nacho Fernández, de falta.

Ainda no primeiro tempo, Borja, ex-Palmeiras ampliou. Na segunda etapa, Beltrán marcou o último gol do time argentino na partida, que continuou oferecendo perigo ao longo desses novos 45 minutos.

O próximo compromisso do Cruzmaltino é no dia 21, contra o Inter Miami, às 21h30 (Brasília), com transmissão na CazéTV.