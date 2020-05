Veja as opções de Hotéis pertinho do Rio para o seu descanso após a quarentena

Após esse momento tão estressante que estamos vivendo, sei que muitos de nós vão querer sair de casa para descansar um pouco. Não estamos mais aguentando o confinamento, portanto, listei aqui abaixo algumas opções para você programar com antecedência o seu merecido descanso.

Le Canton

Hotel Le Canton – fica localizado em Teresópolis a mais ou menos uns 40 minutos de carro do Rio. Esse hotel eu super indico para famílias. Tem uma das maiores estruturas de diversão em área coberta que eu conheço, incluindo pista de bóia canadense (aquela que você desce em um tobogã), arena de paintball, diversas piscinas, um spa Loccitane, lago para pescaria, mini golfe, enfim, eu passaria o dia inteiro aqui enumerando a diversidade de opções que vocês podem ter lá. O hotel é realmente um combo de opções, são três hotéis em 1. Você pode escolher o Village, que fica na área mais central, está mais próxima à recepção, ao Le Canton Spa By L´Occitane e ao Parque Aquático, o Magique que fica bem no meio da diversão próximo ao Parc Magique, ou a Fazenda Suiça que fica a mais ou menos 2km de distância das maiores instalações e possui uma “pegada” mais fazendinha, com sua estrutura própria e um maior contato com a natureza.

Vilarejo

Hotel Fazenda Vilarejo – Fica localizado em Conservatória a mais ou menos 2:30h de carro do Rio. Se você busca um espaço para passar autênticos dias na fazenda, aqui você encontra. Tem uma fazendinha completa, pedalinhos no lago, pescaria, piscinas, tirolesa, quadras de esportes, quartos super aconchegantes e uma culinária da fazenda que vai te deixar com água na boca. Vale a pena lembrar que o Vilarejo tem um ótimo custo benefício pois seu sistema é all inclusive com todos os tipos de bebidas incluídas no valor da diária.

Ferradura Resort

Ferradura Resort – Esse fica na nossa queridinha Búzios! Quem não ama passar uns dias na praia? O resort fica super bem localizado e tem uma mega estrutura para famílias. O complexo inclui 6 piscinas, 3 hidromassagens, academia, spa, copa baby, espaço kids, quadra de areia, saída direta para a praia da Ferradura, estacionamento próprio etc. E se você quiser optar por uma viagem romântica, basta escolher o Ferradura Private que conta com apenas 15 suítes, todas com vista para o mar, hidromassagem e uma saída exclusiva para a praia.

Hotel Fazenda Santa Vitória

Hotel Fazenda Santa Vitória – Esse hotel fazenda é sensacional. Uma autêntica fazenda localizada em Queluz, a 2h40 do . A proposta desse hotel é de maior requinte e aconchego. Com poucas e super exclusivas acomodações o atendimento e o serviço se destacam pela excelência. Ainda possui duas casas que acomodam até dois casais e ficam afastadas da casa principal com toda a estrutura que uma casa necessita. A alimentação do hotel é praticamente toda produzida pela fazenda, sendo a maior parte orgânica. O hotel possui instalações realmente classificadas como 5 estrelas, acesso à cachoeira particular, trilhas, bicicletas para os hóspedes, piscina, um caldário (que é uma estação para banho quente, tipo uma jacuzzi) quadras de esportes, salão de jogos, sauna, enfim tudo que você precisa para uns dias de descanso com bastante requinte!

Fazenda Gamela Eco Resort

Fazenda Gamela Eco Resort – mais uma opção maravilhosa para famílias. O Gamela fica em Cantagalo a 3h40m do Rio de Janeiro. Todos os quartos acomodam famílias inteiras e o interessante é que possui várias acomodações que tem ambientes separados para acomodar a família toda com conforto e privacidade. O hotel segue a linha da sustentabilidade, o que é muito valorizado nos dias de hoje. O lazer e a diversão são também um ponto forte desse resort. As opções são tantas que você nem vai acreditar! Piscinas, quadras de volei e tênis, arco e flecha, muro de escalada, safári, futebol e muito mais. Isso sem contar que esse ano ainda teremos tempo de curtir a festa caipira tardia por conta da pandemia! Sim….teremos festa caipira aqui!!! O calendário de eventos do Gamela é surpreendente e tem evento para todos os gostos o ano inteiro.

Eco Resort Villa São Romão

Eco Resort Villa São Romão – essa é mais uma opção na “pegada” sustentável. Apesar de ser um resort bem pequeno as crianças amam e os casais também. Os quartos são grandes e super confortáveis, toalhas e lençóis de excelente qualidade e amenities Loccitane, isso faz toda a diferença né? O São Romão preza pelo bem estar do hóspede e os funcionários são muito atenciosos. Possui uma cachoeira linda que fica aos pés da piscina. Localizado em Casimiro de Abreu, pertinho do Rio, mais ou menos 1:30 de carro. O hotel não possui recreação e nem tampouco uma mega estrutura para crianças, entretanto o que tem é mais do que suficiente para você e sua família curtirem um final de semana de muita paz e diversão rodeados por uma natureza indescritível e podendo desfrutar de uma culinária maravilhosa!

Club Med

Club Med – Esse hotel dispensa apresentações. Ele está reabrindo no período pós pandemia com diversas ações de segurança que farão das suas unidades locais muito seguros em tempos como esses que estamos vivendo. Para os moradores do Rio de Janeiro, temos duas opções mais fáceis e práticas, a unidade de Rio das Pedras, localizado em Mangaratiba e o Lake Paradise em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Vale ressaltar, que Mogi das Cruzes fica a apenas 5 horas de carro do Rio de Janeiro ou 50 minutos de carro do Aeroporto de Guarulhos. Ainda temos também a opção do Club Med Trancoso que está reabrindo suas portas inteiramente reformado, novinho em folha!

Enfim, as opções foram selecionadas com muito carinho e um critério rigoroso nas condições de reabertura de cada uma dessas unidades. Entrei em contato pessoalmente com cada hotel para me certificar da adequação de cada um deles com as novas normas e procedimentos ditadas pela OMS.

O Atelier de Viagem fechou um acordo de tarifas e benefícios com todos eles para que nossos clientes sejam atendidos da melhor maneira possível e entrando em contato conosco pelos canais abaixo, receberão um brinde exclusivo da nossa agência.