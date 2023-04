Veja como os clubes do Rio foram na 2ª rodada do Brasileirão

Após os quatro clubes cariocas vencerem na estreia do Brasileirão de 2023, a 2ª rodada foi diferente. Apenas Fluminense e Botafogo mantiveram os 100% de aproveitamento, e venceram. Veja mais detalhes sobre as partidas:

Fluminense x Athletico-PR

Escalação titular do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação do Athletico-PR: Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Fernandinho, Erick (Christian) e Léo Cittadini; Cuello, Pablo e Thiago Andrade. Técnico: Paulo Turra.

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 0 no Maracanã no sábado. Lima abriu o placar aos 11 minutos. André chegou a ampliar, porém o gol foi anulado pelo VAR. Aos 67, o zagueiro Nino balançou as redes da partida pela última vez, de cabeça, com assistência do Alexsander, improvisado na lateral-esquerda com a ausência do Marcelo. Foi o terceiro gol que ele marcou nos últimos quatro jogos.

O Tricolor das Laranjeiras é o líder da competição com 6 pontos somados. Duas vitórias em dois jogos, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. Vive uma excelente fase, e apresentando um ótimo desempenho em campo.

Internacional x Flamengo

Escalação titular do Internacional: Keiller; Igor Gomes, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Gustavo Campanharo, Johnny, Wanderson e Alan Patrick; Pedro Henrique e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Escalação titular do Flamengo: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Vidal e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

No segundo jogo sob comando do técnico Jorge Sampaoli, o Flamengo perdeu para o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1, de virada. O volante Gerson marcou um golaço, coroando mais uma boa atuação desde a sua volta ao Rubro-Negro. Foi um dos melhores em campo. Tende a melhorar com o treinador argentino, que conhece desde quando chegou ao Olympique de Marselha.

Mano Menezes colocou o jovem Maurício em campo aos 66 minutos, no lugar de Pedro Henrique, que vive uma “seca”. Aos 67, o jogador marcou o gol de empate do Colorado. Nos acréscimo, faltando três minutos para o final da partida, Maurício novamente marca belo gol e garante a vitória do time da casa. O estádio estava lotado, e contou com uma grande comemoração da torcida, jogadores e comissão técnica.

O próximo compromisso do Fla é contra o Maringá, na quarta-feira (26/04), no Maracanã pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, perdeu fora de casa por 2 a 0 no primeiro jogo sem o técnico Vítor Pereira.

Vasco x Palmeiras

Escalação titular do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Andrey Santos, Gabriel Pec e Alex Teixeira; Pedro Raul. Técnico: Claudio Maldonado.

Escalação titular do Palmeiras: Weverton, Gustavo Garcia, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Ríos; Artur, Dudu e Rafael Navarro. Técnico: João Martins.

Sem os técnicos Abel Ferreira e Maurício Barbieri, ambos suspensos, Vasco e Palmeiras empataram em 2 a 2 no Maracanã, e protagonizaram um dos melhores jogos do Brasileirão até agora. O Gigante da Colina abriu vantagem de 2 a 0 em 40 minutos de jogo. Pedro Raul de cabeça, após receber cruzamento de Alex Teixeira, e Gabriel Pec de rebote. O jogador de 22 anos faz sua melhor temporada na carreira. Ele estreou no profissional em 2018/19 com a camisa do Cruzmaltino. Fez seu segundo gol em dois jogos no campeonato nacional. Está em boa fase desde o Carioca.

Nos acréscimos da primeira etapa, Rafael Navarro diminuiu. Aos 62 minutos, Artur empatou com assistência do Dudu. O atacante foi contratado recentemente após se destacar nos últimos anos com a camisa do Bragantino. Ele foi formado na base do Alviverde.

Bahia x Botafogo

Escalação titular do Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Chávez; Ademir e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Escalação titular do Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Rafael; Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Botafogo venceu o Bahia na Fonte Nova por 2 a 1, e terminou a segunda rodada do Brasileirão na 2ª posição da tabela. O atacante Júnior Santos abriu o placar para o Glorioso, com assistência de Tiquinho Soares. Victor Jacaré diminuiu para o Tricolor pouco tempo depois, em um bonito gol. Isso no primeiro tempo. Aos 78 minutos, o volante Tchê Tchê, novamento com assistência do camisa 9, garantiu os três pontos fora de casa para o Fogão.

Na quinta-feira, recebe o Ypiranga no Nilton Santos para o jogo de volta da Copa do Brasil. Tem vantagem de dois gols, está com a classificação para a próxima fase encaminhada.