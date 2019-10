Venha visitar a Fábrica de Sonhos da Deusa da Passarela!!!

O G.R.E.S. Beija-Flor de Nilópolis está de portas abertas para te receber!!!

Visita guiada pela Cidade do Samba com explanação sobre a História do Carnaval, tour pelo Barracão com Palestra sobre a História da Escola, oficina de percussão com o Mestre Rodney Ferreira e ritmistas, sessão de fotos com fantasias e adereços, apresentação de vídeo institucional da Beija-Flor de Nilópolis, acesso aos bastidores do Carnaval 2020, e show de encerramento com a Bateria Soberana nota 40 e passistas, durante a feijoada com degustação de caipirinha.



São duas horas de evento, para grupos com o mínimo de 50 pessoas, sendo que as reservas devem ser agendadas com até 48 horas de antecedência, com a Diretora Comercial e Relações Públicas Rosângela Melo e Fernando Melo.

R. Rivadávia Corrêa, 60, , RJ 20220-290



(21) 97359-2498

(21) 96474-0955

rosangelam@beija-flor.com.br

(*) Projeto realizado com o apoio dos parceiros:

Arroz Prato Fino;

Cachaça 51;

Feijão Eita;

Império Alimentos.

Será um prazer e uma honra tê-lo conosco junto à Família Beija-Flor!!!