VIDA LIBERTA CELEBRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 6-7-8 DE JUNHO NO DOWNTOWN

“Se não for agora, quando? Se não formos nós, quem?”

APRESENTANDO SOLUÇÕES QUE PODEM SER APLICADAS NO DIA A DIA. PALESTRAS COM MARIO MOSCATELLI, CLARISSA TAGUCHI E ALEX MOTTA CARDOSO

A Feira Vida Liberta celebra a Semana do Meio Ambiente, dias 6,7 e 8 de junho, no Downtown mostrando as ações que podemos fazer no dia a dia para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável propostas pela ONU na agenda até 2030. Com o mote: “Se não for agora, quando? Se não formos nós, quem?” vamos mostrar que pequenos gestos impactam e que saúde e sustentabilidade podem andar de mãos dadas com a diversão. A feira é gratuita, acontece das 13h às 21h, é pet friendly e apresenta produtos de alimentação saudável, gastronomia vegana, sem glúten, sem lactose, produtos sustentáveis feitos de bambu, algodão, sem testes em animais e desenvolvidos por pequenos produtores, além de shows, meditação, yoga, flash tattoo e palestra com o biólogo Mário Moscatelli. Os expositores mais sustentáveis recebem prêmio em dinheiro e a escolha é auditada pela Simbiose EcoSoluções que avalia critérios como sustentabilidade da produção, embalagens, logística reversa, entre outros.

“Fomos a primeira feira a criar um movimento de conscientização sobre o plástico. Num primeiro momento as pessoas estranharam, mas agora o canudo de plástico foi banido, por lei, do , e estamos trazendo opções feitas de milho e abacaxi para substituir os pratos descartáveis além de estimularmos o ‘aluguel’ do copo para uso ou a compra de um copo pessoal em vez de beber e jogar fora mais um copo no lixo. Queremos que as pessoas se liguem nisso, que uma pequena ação pode gerar grande impacto”, explica o criador e organizador da Vida Liberta, Gustavo Goldani. Uma das palestras desse evento – Direito Ambiental e o Consumidor – ministrada pelo advogado Alex Motta Cardoso ilustra bem a ação do consumidor final na decisão do legislativo sobre a mudança na lei dos canudos.

VIDA LIBERTA E ITENS DA AGENDA ONU – No objetivo 2 da lista da ONU está a melhoria da nutrição e a promoção da agricultura sustentável. Entre os palestrantes desta edição da Vida Liberta, destaca-se Clarissa Taguchi da Pancs Brasil que foi uma das maiores traders de orgânicos do Estado e atualmente se dedica ao cultivo e divulgação das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) nas receitas. No objetivo 12 da Agenda, pede-se a implementação de padrões de produção e de consumo sustentáveis levando em conta que a população global deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas até 2050; o equivalente a três planetas que seriam necessários para prover os recursos naturais necessários para sustentar os estilos de vida atuais. Na Vida Liberta, são apresentados novos padrões de comportamento. A empresa Simbiose EcoSoluções certifica, instrui e avalia as práticas dos expositores dentro da sustentabilidade e todo material descartado na feira é reciclado. Eles recebem uma cartilha de procedimentos ecológicos e os que se destacam na redução de resíduos e boas práticas ambientais ganham uma premiação em dinheiro. A campanha contra o uso de plástico em descartáveis atende o objetivo 14 – conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Em expedição recente, foram encontradas sacolas plásticas a 11 mil metros de profundidade no oceano. Para atender o objetivo 16 – promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável – há investimento em palestras sobre novas formas de comportamento com mais diálogo e mais esclarecimento, meditação coletiva em todas as nossas edições e doação de alimentos e agasalhos para os projetos Arrastão de Luz, que atende moradores de rua, e Casa de Fraternidade Francisco de Assis.

ROTEIRO

FEIRA GRATUITA VIDA LIBERTA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

6-7-8 JUNHO – QUINTA-SEXTA-SABADO – DAS 13H ÀS 21H. GRATUITA

DOWNTOWN – Av. das Américas, 500 – Barra da Tijuca

Atividades gratuitas:

Palestra 06, quinta, às 13h – Mário Moscatelli (Biólogo) – Ativismo ambiental na revitalização do Rio de Janeiro

Palestra – Clarissa Taguchi (Pancs Brasil) – Bioeconomia no consumo de Orgânicos e PANCs

Palestra – Alex Motta Cardoso (Advogado Escritório Cardoso/Cindra) – Direito Ambiental e o Consumidor

Atividades pagas:

▪ Flash Tattoo com Zero21 Tattoo Studio;

▪ Massagem;

▪ Terapias

Doação: Alimentos não perecíveis e roupas para o projeto Arrastão de LUZ e para a Casa de Fatima em Sepetiba;

Ração para os animais do projeto Entre Pegadas que estará presente no evento com animais para adoção.

Sustentabilidade: Todos os resíduos gerados no evento serão encaminhados para reciclagem e toda gestão e conscientização ambiental é feita pela Simbiose EcoSoluções;

Copos retornáveis da Capim SeloVerde.

