Vinho de presente no Dia das Mães

A importadora de vinhos Premier Wine, que tem uma loja em Niterói e duas no Rio de Janeiro (Centro do Rio e Copacabana), está com uma ação especial para as ‘mamães’ que curtem um bom vinho. Quem optar por presentear nesse Dia das Mães terá 15% de desconto em dois rótulos: Rosé Espanhol Finca Manzanos e Espumante Italiano Itínera Brut.

Um presente elegante e que com certeza vai agradar a mulher mais importante das nossas vidas. Além dos vinhos em promoção, a adega conta com mais de rótulos inéditos de vários países e regiões consagradas de todo o mundo na produção de vinhos. com opções a partir de R$ 39 (Linha Mitico” La Prometida, Chile).

A Premier Wine de Niterói fica na Rua Castilho França, 36 em Icaraí (021 3674-3232); a do Centro do Rio fica na Rua Dom Gerardo, 64, esquina da Avenida Rio Branco na Praça Mauá (021 2283-1049) e a de Copacabana fica na Rua Nossa Senhora de Copacabana, 178 (021 3597-8147).